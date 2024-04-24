اعتماد 3 برامج جديدة بكليتي الهندسة والتربية طفولة بجامعة المنصورة

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة اعتماد ثلاثة برامج جديدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بكليتي الهندسة والتربية طفولة: برنامج اعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية، إعداد معلمات التأهيل المهني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية طفولة، برنامج الهندسة العمارية بكلية الهندسة.

اعتماد ثلاثة برامج بجامعة المنصورة

واعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ثلاثة برامج بجامعة المنصورة.

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ووجّه الدكتور شريف يوسف خاطر التهنئة لمنتسبي كليتي الهندسة والتربية طفولة ولمديري مركز ووحدات ضمان الجودة والاعتماد على دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامج.

اعتماد برنامجي الجديدة ستسهم في تحسين مخرجات الجامعة التعليمية

وأكد أن اعتماد برنامجي الجديدة ستسهم في تحسين مخرجات الجامعة التعليمية وتحسين مستوى الخريجين، من خلال تنوع التخصصات والذي يسهم في بناء مصر وتحقيق رؤيتها 2030.

كما حث أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليتي الهندسة والتربية طفولة على مواصلة العمل الجاد للحفاظ على المستوى المتميز لهذه البرامج والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي التطلعات المستقبلية للجامعة والمجتمع، لتحقيق رسالتها ورؤيتها.

جامعة المنصورة تم اعتمادها كأول جامعة حكومية

يذكر أن جامعة المنصورة تم اعتمادها كأول جامعة حكومية في مصر ولديها 10 كليات معتمدة و23 برنامجا نوعيًا معتمدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تجديد إعتماد كلية الهندسة بجامعة المنصورة

وأعلن الدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة تجديد اعتماد كلية الهندسة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تجديد اعتماد كلية الهندسة بجامعة المنصورة.

وأثنى الدكتور شريف خاطر- على جهود السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب للحفاظ على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين والبرامج التعليمية المتميزة التي تواكب سوق العمل والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي التطلعات المستقبلية للجامعة والمجتمع والارتقاء بها للوصول لتجديد اعتماد الكلية.

كما أشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسي واعتماد الكليات وتجديد اعتمادها، موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفني والأكاديمي التي قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي كأول جامعة حكومية معتمدة في مصر، مشيرا إلى دور الجامعة ومركز ضمان الجودة في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد وتجديد الاعتماد على المستوى الفني واللوجستي.