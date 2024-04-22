الدوري المصري، تعادل 1-1 بين الاتحاد والإسماعيلي بالشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي، بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف التقدم للاتحاد السكندري الأنجولي بنجامين بواتينج في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، ثم أدرك محمد بيومي هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 39.

جاء هدف الاتحاد الأول بعدما استغل مابولولو خطأ اللاعب محمد نصر وتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس أحمد عادل عبد المنعم بمهارة وأرسل عرضية أرضية قابلها بواتينج بتسديدة داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

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وفي الدقيقة 30 أهدر عمر الوحش فرصة هدف، بعدما سدد كرة مقوسة بعد تنفيذ الضربة الحرة كادت ان تعانق الشباك ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 39 جاء نجح محمد بيومي في تسجيل هدف التعادل للإسماعيلي، وجاء الهدف بعد تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء قابلها محمد بيومي بتسديدة على يسار الحارس المهدي سليمان داخل الشباك.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة المصري

وبدأ الاتحاد السكندري مباراته أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: كريم الديب - إسلام أبو سليمة - مصطفى ابراهيم - هشام صلاح

الوسط:- عمر الوحش عمرو صالح - ناصر ناصر

الهجوم: أحمد عادل ميسي - كريستوفاو مابولولو - بنجامين بواتنج

وعلى مقاعد البدلاء: عمر صلاح - سيف تقا - محمود شبانة - مورو ساليفو - عبد الغني محمد - شريف رضا - بلال السيد - أحمد عيد - فان ديريك

فريق الاتحاد السكندري، فيتو

تشكيل الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

أما الإسماعيلي، فيبدأ إيهاب جلال المدير الفني للدراويش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز - محمد دسوقي - محمد نصر - حاتم سكر

الوسط: - هشام محمد - محمد مخلوف - محمد بيومي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ - نادر فرج

ويلعب أحمد الشيخ أساسيا لأول مرة في تشكيل الدراويش منذ انضمامه للفريق قادما من الاتحاد السكندري يناير الماضي.

ونجح الشيخ خلال 3 مباريات شارك فيهم كبديل في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزي - عبد الكريم مصطفى - محمد حسن - محمد عبد السميع - عصام صبحي - حسن صابر - عبد الله حسني - مروان حمدي - اريك تراوري

وتمثل مباراة اليوم قمة جماهيرية كبيرة بين فريقين لهم تاريخ كبير كرويا.

ترتيب الإسماعيلي والاتحاد بالدوري



ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 لقاء فاز فى أربع مواجهات وتعادل فى ست مباريات، بينما خسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباك الدراويش 21 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة.

وفاز فريق زد إف سي على مضيفه الإسماعيلي 2-1، سجل أحمد الصغيري هدف زد الأول في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 44 أضاف عبد الرحمن البانوبي الهدف الثاني.

بينما سجل أحمد الشيخ هدف الإسماعيلي الوحيد في اللقاء في الدقيقة 72.