الأربعاء 24 أبريل 2024
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العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

العالم ينتظر حدثًا
العالم ينتظر حدثًا سعيدًا اليوم، فيتو

التواريخ المميزة، تحظى ظاهرة التواريخ المميزة باهتمام كبير بين العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومن العديد من الأشخاص في العالم، حيث يعتقد  الناس أنها تواريخ مميزة لن تتكرر إلا كل 100 عام.

سر تاريخ اليوم المميز

وعن التواريخ المميزة، كان تاريخ اليوم 24/4/24، يوم الأربعاء والذي بلغت درجة الحرارة اليوم 40 درجة مئوية، ما أعطى له خصوصية غريبة، فكل الأرقام في تاريخ هذا اليوم تلتقي عند رقم 4، ما جعله يوم مميز.

ويعتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن تاريخ اليوم، الأربعاء 24/4/24، لا يتكرر كثيرًا، والبعض يعتبره التاريخ الأفضل لتوثيق المناسب الخاصة، مثل حفلات الخطوبة والزواج وعقد القران أو حتى إقامة مشروع جديد أو خروجة مميزة وغيرها.

وعادة ما تلقى التواريخ اهتماما واسعَا، فبينما تمر تلك الأيام مثل باقي أيام السنة، يحرص آخرون على أن تكون مميزة وتحمل ذكريات خاصة في حياتهم، البعض يعول على التواريخ المميزة أن تجلب لهم الحظ في الحياة، أما الأخرون فيرون أنها مجرد تشابه في أرقام التواريخ ولا تعني شيء.

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النهاردة ٢٤/٤/٢٤ تاريخ أرقامه مميزة

يعلق الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب عن تاريخ اليوم المميز قائلًا: "النهارده ٢٤/٤/٢٤ تاريخ أرقامه مميزة يارب اجعله مميزا بالصحة والسعادة والستر والأمان للجميع".

التواريخ المميزة فرصة للسعادة، فيتو

أما الإعلامي أحمد يونس فقال: "النهاردة 24/4/24 تاريخ مميز لازم تعمل فيه حاجة مميزة.. حاول تعمل حاجة مختلفة النهاردة علشان تخليه يوم ما يتنسيش".

ورد حسان بركات، مسئول علاقات عامة وتسويق في دبي قائلًا: "بفكر الناس اللي عايزه تتجوز أن النهارده ٢٤ /٤/ ٢٤ روح اتجوز يالا... يوم تاريخي جديد".

اليوم الأربعاء 24/4/24 ودرجة الحرارة 44 

أما البلوجر أماني أشرف فعلقت قائلة: "24/4/2024.. ده طلع فعلًا يوم مميز ودرجة حرارته ٤٤ وشكلنا كدا هنسيييح..."

وقال الناشط مصطفى فتحي: "24/4/24  الأربعاء ودرجة الحرارة 40 يوم مميز فعلًا"
أما فهد مزعل، محامي كويتي، فعلق على تاريخ اليوم المميز قائلًا: "يوم مميز 24-4-24 للبيع"

التواريخ المميزة يستغلها البعض للزواج، فيتو

ورد حسام عمار فقال: "هو أصلًا يوم مميز كفاية أنه بيفكرنا ببداية انطلاق أعظم حدث في الكون وهو إنشاء النادي الأهلي 117 سنة أهلي كل سنة وكل الأهلاوية بخير. وكل سنة والأهلي هيفضل دايما أجمل وافضل اختيار وأعظم نادي في الكون".

وعلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تاريخ اليوم المميز قائلين: "مش قادرين نتنفس من الجو ده في تميز أكثر من كده".

وقال آخرون عن تميز اليوم: "التاريخ الميلادي الأربعاء، ٢٤ أبريل ٢٠٢٤، يوم مميز، بالتاريخ الهجري يتوافق التاريخ الهجري 15/10/1445 مع التاريخ الميلادي في الأربعاء، ٢٤ أبريل ٢٠٢٤. ويتوافق مع التاريخ الشمسي في 4 الثور 1402، جميع هذه التواريخ في يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتوحد في تاريخ يوناني واحد وهو 2460425."

ورد أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فقال: "مساء الخير ننوه ونكرر.. النهاردة 24/4/24 تقرأه من اليمين شغال تقرأه من الشمال مفيش فرق"

تواريخ الأيام المميزة ينتظرها الملايين كل 100 عام

واستعان بعض النشطاء بعدد من التواريخ المميزة لتأكيد أهميها قائلين: "هناك عدد من التواريخ المميزة على سبيل المثال يوم 7/7/ 2007 والذي رمز له عالميًا بـ 777، وهو التاريخ الذي انتظره الملايين، واعتبروه رقم الحظ، لذا شهد آلاف حفلات الزفاف، لأشخاص اقتنعوا بأنه بشارة لحياة سعيدة وناجحة، أما هواة المراهنات، فاعتقدوا أنه يحمل رقم الحظ، الذي سيحقق لهم المكاسب الطائلة"

أسطورة التواريخ المميزة، فيتو

لم يكن هذا التاريخ الوحيد الذي انتظره المهووسون بالتواريخ المميزة، حيث اعتقد العديد من المهتمين بالتواريخ المميزة إلى الأساطير القديمة، في التأكيد على اعتقاداتهم الراسخة بأهمية التواريخ المميزة، فمثلًا رقم 8 الذي يقدسه الصينيون، فروجوا لتاريخ 8/8/ 2008، وجعلت منه وسائل الإعلام الصينية تاريخًا خاصًا في العالم، لجلب الحظ.

ويعتقد البعض بخصوصية بعض التواريخ، وخاصة أنها لاتتكرر إلا بعد 100 عام، مثل تاريخ 30/3/3030، والرقم المميز لليوم لم يشهده العالم منذ عقود من الزمن، حيث يؤكد بعض هواة تحليل التواريخ المميزة أننا أمام ظاهرة فى عالم الأرقام لن تتكرر ثانية في حياتنا، وأن القدر يصنع الحدث البارز لكثيرين إذا رُزِقوا بأطفالهم فى هذه الليلة، حيث يحصلون وأولادهم على ذكرى مميزة وفريدة يتفرّدون بها طوال حياتهم.

ورغم أن الأرقام المتناظرة تتكرر من وقت لآخر، ومنها على سبيل المثال يوم 2 فبراير عام 2002 أو 02/02/2002، إلا أن 02/02/2020 أعتبره البعض حالة خاصة، حيث يقرأ التاريخ بنفس الطريقة فى الولايات المتحدة، فتتم كتابة التواريخ بالشهر ثم اليوم ثم العام، بدلا من اليوم، والشهر، ثم العام، كما هو الحال فى معظم أنحاء العالم.

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التواريخ المميزة اليوم 24 4 24 تاريخ اليوم 24 4 24 درجة الحرارة اليوم إقامة مشروع جديد الدكتور جمال شعبان انشاء النادي الأهلي

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