اليوم, الأهلي يحتفل بذكرى تأسيسه ال 117

يحتفل النادي الأهلي اليوم الأربعاء بذكرى تأسيسه رقم 117، وكانت فكرة تأسيس النادي الأهلي عن طريق عمر لطفي بك، مرورًا بالعديد من الأحداث التاريخية على مدار التاريخ.

فكرة إنشاء النادي الاهلي

تكون أول فريق للنادي الأهلي من “حسين فوزي، إبراهيم عثمان، محمد بكري، سليمان فايق، حسن محمد، أحمد فؤاد أنور، حسين حجازي، عبد الفتاح طاهر، فؤاد درويش، حسين منصور، وإبراهيم فهمي”.

يعتبر أحمد فؤاد أنور هو أول كابتن في تاريخ النادي الأهلي أما أول مهاجم للنادي الأهلي كان حسين حجازي.

لعب النادي الأهلي أول مباراة أمام الزمالك “المختلط سابقا” في 9 فبراير 1917 وسجل عبد الحميد محرم هدف فوز الأهلي وقتها وكان أول هداف للقمة.

تم تأسيس أول شعار للنادي الأهلي في نوفمبر 1917.

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ساهم النادي الأهلي في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم في 1921.

ويعتبر جعفر والي باشا صاحب أطول فترة في رئاسة النادي الأهلي واستمر لمدة 18 عاما.

وحقق النادي الأهلي أول بطولة له في أبريل 1923 وهي كأس السلطان حسين وكانت على حساب فريق دراجونز المكون من أعضاء الجيش البريطاني وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد عن طريق أحمد مختار وخليل حسني.

وسافر النادي الأهلي لأول مرة في جولة أوروبية في صيف 1929 وذهب إلى تركيا ولعب أمام فنربخشة وجالطة سراي ثم الذهاب على ألمانيا واللعب أمام لايبزيج وبوروسيا برلين ميونخ 1860 وجلزنكيرشن وذهب بعد ذلك لبلغاريا ولعب أمام ليفسكي صوفيا وسلافيا صوفيا.

اول مشاركة بدوري أبطال أفريقيا

وشارك النادي الأهلي لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا عام 1976 وخرج من الدور الأول أمام مولودية الجزائر وكان محمود الخطيب هو صاحب أول هدف قاري للنادي الأهلي.

نشيد النادي الأهلي



كتب فكري اباظة نشيد النادي الأهلي في عام 1957 ولحنه محمود الشريف وتم عزفه في العيد الذهبي للنادي الأهلي وهو مستوحى من نشيد “قوم يامصري” النشيد الوطني لثورة 191.