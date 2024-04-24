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رياضة

دوري أبطال آسيا، موعد مباراة أولسان ويوكوهاما في إياب نصف النهائي

فريق أولسان، فيتو
فريق أولسان، فيتو

يحل فريق أولسان هيونداى بطل كوريا الجنوبية ضيف ثقيل على نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني فى إياب نصف نهائى دورى أبطال آسيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة أولسان ويوكوهاما

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أولسان ويوكوهاما في الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء على ملعب يوكوهاما.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز أولسان الكوري على يوكوهاما الياباني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء، الماضي على ملعب استاد أولسان التاج الكبير، في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال آسيا.

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 وينتظر هاري كيويل مدرب يوكوهاما، أن يستفيد فريقه من ميزة اللعب على أرضه وأمام جماهيره من أجل تعوض خسارة مباراة الذهاب، وتحقيق إنجاز التأهل للنهائي القاري.

وتلقى يوكوهاما هدفين على أرضه في دوري أبطال آسيا، عندما خسر أمام أينشيون 2-4، حيث نجح في بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه، ولكن المدرب كيويل يأمل في أن يكون مهاجمو فريقه في أفضل حالاتهم على صعيد استغلال الفرص، بعدما أخفقوا في التسجيل خلال مباراة الذهاب، رغم قيامهم بعمل 18 تسديدة على مرمى أولسان.

فيما يامل فريق أولسان هيونداي بمواصلة مسيرة البحث عن اللقب الثالث في تاريخ البطولة الحالية، رغم صعوبة المهمة خارج ملعبة، ولم ينجح أولسان سوى في تحقيق انتصارين فقط في خمس مباريات لعبها خارج الديار في البطولة القارية هذا العام في الموسم الجاري 2024.

وتأهل فريق العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي رغم الخسارة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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