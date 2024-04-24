المقاولون ينعي سعيد الشيشيني كابتن النادي في عصره الذهبي

نعي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والجهاز الفني وكافة المنتسبين للنادي، الكابتن سعيد الشيشيني رمز ونجم وقائد نادي المقاولون العرب الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وفاة سعيد الشيشيني

وجاء في بيان النادي: إذ ينعى بكل حزن نادي المقاولون العرب نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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