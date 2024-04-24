وفاة سعيد الشيشيني كابتن الجيل الذهبي للمقاولون العرب

توفي اليوم الأربعاء كابتن سعيد الشيشيني أحد نجوم الجيل الذهبي لفريق المقاولون العرب بعد صراع مع المرض.

وكان الشيشيني يخضع للعلاج في المستشفى وأعلن ابنه أحمد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة والده.

ونعي المقاولون العرب وفاة كابتن الجيل الذهبي.

وقال نادي المقاولون العرب.. ينعي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والجهاز الفني وكافة المنتسبين للنادي وفاة الكابتن سعيد الشيشيني رمز ونجم وقائد نادي المقاولون العرب الذي وافته المنية اليوم بعد صراع قصير مع المرض.

Advertisements



وإذ ينعي بكل حزن نادي المقاولون العرب نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

سعيد الشيشينى، كابتن الجيل الذهبى لنادى المقاولون العرب، الذى ساهم فى حصد ذئاب الجبل للقب دورى أبطال أفريقيا وبطولة الدورى الممتاز

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته تحت قيادة الكابتن معتمد جمال المدير الفني للفريق، في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة، الأحد المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص معتمد جمال، على عقد جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل العودة إلى الطريق الصحيح.

كما اجتمع معتمد جمال، مع الجهاز المعاون له، من أجل وضع خطة استعداد الفريق في المرحلة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، طلعت محرم مدربًا عامًا ومديرًا للتعاقدات وحسن الشامي مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى والدكتور أيمن زين طبيبًا للفريق.

وأعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين الكابتن معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة جلسة مع الكابتن معتمد جمال تم فيها الاتفاق على كل التفاصيل مؤكدين ثقة مجلس الإدارة في قدرة الكابتن معتمد جمال على تصحيح مسار الفريق.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن معتمد جمال ليس غريبا على الفريق ويمتلك خبرات كبيرة ومجلس الإدارة يثق في قدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، أعلن قبول اعتذار محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الاستمرار في منصبه.

وقاد محمد عودة المقاولون منذ مباراة البنك الأهلي في كأس الرابطة يوم 26 يناير الماضي في أول مباراة رفقة الفريق في الولاية الثالثة.



مشوار محمد عودة مع المقاولون في الدوري المصري



وخاض عودة مع فريق المقاولون العرب 8 مباريات بالدوري، حقق خلالها فوزًا وحيدًا وخسر 5 مواجهات وتعادل مرتين.

وسجل المقاولون تحت قيادة عودة 5 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا، محققًا 5 نقاط فقط بالدوري.