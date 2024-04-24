لأول مرة في ربيع 2024، درجة الحرارة تسجل 40 في الظل بالقاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة الآن بالقاهرة الكبرى حيث تسجل ٤٠ درجة مئوية فى الظل بسبب تأثر البلاد برياح جنوبية غربية جافة يصاحبها انخفاض كبير فى نسب الرطوبة.

وهذه هي المرة الأولى خلال ربيع ٢٠٢٤ التي تسجل فيها القاهرة الكبرى ٤٠ درجة مئوية لهذا العام.



ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة اليوم لتصل إلى ٤١ درجة مئوية خلال الفترة القليلة القادمة من اليوم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

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ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وسيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية.

ويزيد التعرض للشمس الاحساس بارتفاع درجات الحرارة

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والإكثار من تناول السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وارتداء غطاء للرأس

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 29

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى: 27





شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 29

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:30