الليلة، بدرية طلبة تحتفل بزفاف ابنتها

تحتفل الفنانة بدرية طلبة مساء اليوم الأربعاء بحفل زفاف ابنتها وذلك بعدما احتلفت بحنتها مؤخرا.

تفاصيل حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

ومن المقرر أن يقام حفل زفاف ابنة الفنانة بدرية طلبة “سلمي” في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة بدرية طلبة مؤخرا في بطولة فيلم الملكة مع هالة صدقي وعدد من النجوم.

أبطال فيلم الملكة

ويضم فيلم “الملكة” عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم: هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، كريم عفيفي، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وغيرهم.

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أحداث فيلم الملكة

وتدور أحداث فيلم “الملكة” في إطار كوميدي تشريفي، حول شخصية “ماجدة” التي تواجه بعض المشكلات ولكنها تستعين بأصداقئها من أجل إسترجاع حقوقها.