الوادى الجديد تحصد مراكز متقدمة بمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء

انتهت أشواط سباقات اليوم الاول لفعاليات مهرجان الهجن بالعريش، بحصول نادي الهجن بغداد بقطاع الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، علي المراكز الآتية: التاني، والثالت، والرابع، والخامس.

وأكد بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، مشاركة نحو 10 جمال في السباق حضرت من محافظه الوادى الجديد، على أرض شمال سيناء والمقرر له أن يتواصل على مدار يومين ابتداء من 23 ابريل حتى 24 ابريل 2024.

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى أن المشاركين في السباق ملاك الإبل من كل محافظات مصر، ويتسابقون على أرضية مضمار السباق التابع لنادي الهجن الرياضي المصري بالعريش.

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وأوضح بهاء، أن رياضة الهجن ليست مجرد رياضة تقليدية، بل هي رمز للقوة والصبر والمثابرة، وهي قيمٌ أصيلةٌ يتوارثها الأبناء جيلًا بعد جيل، مشددًا على اهتمام الدولة المصرية بدعم جميع الرياضات، وتطويرها، واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة في مختلف المجالات، حيث تولي وزارة الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا بدعم رياضة الهجن خلال السنوات الماضية.

يعد سباق الهجن أو الهجانة، رياضة عربية أصيلة. مشهورة في الشرق الأوسط بين العرب،فهي رياضة عربية أصيلة مارسها العرب في الجاهلية والإسلام، وتوارثتها الأجيال على مرِّ العصور والأزمان. وهي تراث عريق قيِّم تقدره الأجيال الحاضرة، وتضعه في المكانة اللائقة به، ويصفه الكثيرون بأنّها الرياضة القديمة الحديثة، أو رياضة الأجداد التي تثير الحماس والتنافس بين شباب الأبناء في العصر الحديث.

وأصبحت سباقات الهجن، رياضة رسمية تحقق للقبائل عائد، وترفع اسم الوطن مصر في مختلف ميادين السباقات العربية، وتعمل على الرواج السياحي وتوفير فرص عمل للشباب.

هذا فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ختام مهرجان الهجن، والذي تستضيفه محافظة شمال سيناء ضمن احتفال المحافظة بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء، بحضور عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن وايهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده اليوم للمرة الرابعة على التوالي ليشهد مهرجان الهجن، والذي تستضيفه محافظة شمال سيناء.

وأكد وزير الرياضة أن محافظة شمال سيناء تتمتع بتراث عريق، وتعتبر رياضة الهجن رياضة هامة عند ابناء المحافظة، لذلك كان حريصا بصفة شخصية على تطوير مهرجان الهجن الذي ينفذه الاتحاد المصري للهجن بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من اجل تطوير رياضة الهجن وتحقيق النفع على ابناء المحافظة.

وأوضح أن رياضة الهجن ليست مجرد رياضة تقليدية، بل هي رمز للقوة والصبر والمثابرة، وهي قيمٌ أصيلةٌ يتوارثها أبناء سيناء جيلًا بعد جيل، مشددًا على اهتمام الدولة المصرية بدعم جميع الرياضات وتطويرها، واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة في مختلف المجالات، حيث تولي وزارة الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا بدعم رياضة الهجن خلال السنوات الماضية، فقد قامت الوزارة بتطوير مضامير سباقات الهجن في مختلف المحافظات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإقامة سباقات على أعلى مستوى.

وأضاف وزير الشباب والرياضة قائلا: «لقد اتخذت وزارة الشباب والرياضة العديد من مبادرات بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن، من اجل دعم مربي الهجن، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة لحيواناتهم، بالاضافة إلى إقامة بطولات وفعاليات رياضية للهجن على مستوى الجمهورية، وجذب المشاركة العربية والدولية».

وقال وزير الشباب والرياضة: «إنّ ما نشهده اليوم من مشاركة واسعة في سباقات الهجن، ليُعدّ دليلًا واضحًا على نجاح جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم هذه الرياضة العريقة، وأنا على ثقة بأنّ رياضة الهجن ستواصل ازدهارها وتطورها في السنوات القادمة، بفضل جهود أبناء سيناء المخلصين، ودعم الدولة المصرية».

وأكد أن محافظة شمال سيناء تُمثل نموذجًا فريدًا للصمود والبطولة، فقد واجه أهلها العديد من التحديات، إلا أنّهم لم يستسلموا، وظلّوا صامدين في وجه الظروف، مُتمسّكين بأرضهم ووطنهم، وإنّ الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظة شمال سيناء.