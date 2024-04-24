سقوط 6 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم سرقات متنوعة في 4 محافظات (صور)

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريات أمن “الجيزة – المنيا – أسوان - الإسماعيلية”، حملات موسعة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الدراجات النارية والمساكن أبرزها..سقوط 6 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات متنوعة

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط عنصران إجراميان – مقيمان بدائرة قسمى شرطة "إمبابة، المنيرة الغربية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

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وبمواجهتهما إعترفا بسرقة 4 دراجات نارية، بدائرة قسم شرطة "إمبابة"، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الوراق، المنيرة الغربية " تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

سرقة 14 لفة سلك نحاس

كما ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة 14 لفة سلك نحاس من داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة أطفيح، حال إستقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة سائق "توك توك"- مقيم بدائرة المركز.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب تسلق سور المدرسة وكسر باب المخزن مستخدمين "أجنة، ضُبطت "، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سئ النية" مالك مخزن "خردة" – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، بمواجهته أيد ما سبق.

سرقة السيارات

كما ضبط عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بقصد سرقة أجزاء منها، متخذين من دوائر أقسام شرطة "المنيرة الغربية، الأهرام، العجوزة" مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 12 واقعة سرقة سيارة، وأرشدا عن أماكن سرقتها والتخلى عنها، وأضافا بتصريفهما للمسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" أمكن ضبطهما (مالك محل كاوتشوك - تاجر خردة "لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما، بمواجهتهما أيدا ما سبق، وأرشدا عن المسروقات.

وفى مديرية أمن المنيا؛ ضبط 3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسمى شرطة "أول وثان المنيا"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية متخذين من دائرة قسم شرطة أول المنيا والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 14 واقعة)، وأرشدوا عن دراجتين ناريتين بمسكنى إثنين منهم، وأضافوا بتصرفهم بباقى الدراجات النارية بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية" ( ميكانيكى، عامل – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا ) تم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات (11 دراجة نارية، تروسيكل").

وفى مديرية أمن أسوان ؛ ضبط 4 أشخاص – من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول- مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" أثناء سيره بمحيط مسكنه بدائرة قسم شرطة أول أسوان، حال إستقلالهم مركبة "توك توك".

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

وفى مديرية أمن الإسماعيلية؛ ضبط (طالبين) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة شاشة تلفاز – جهاز "لاب توب" من داخل شقة كائنة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق عن طريق كسر باب الشقة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وسرقة 3 شقق أخرى بدائرة المركز، والتصرف فـى المسروقات بالبيع لعميليهما "حسنا النية" (موظف، تاجر "خردة" مقيمان بدائرة المركز) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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