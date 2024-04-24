الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

الأمن يضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي في المحافظات بمضبوطات 50 مليون جنيه

النقد الاجنبى،فيتو
النقد الاجنبى،فيتو

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد على مستوى الجمهورية.

الأمن يضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي في المحافظات بمضبوطات 50 مليون جنيه

أسفرت جهود  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 50 مليون جنيه.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال اسعار العملات اتجار بالنقد الاجنبي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

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