ركود في أسواق الأسماك بالإسكندرية، والتجار: تكاليف الصيد ارتفعت (فيديو وصور)

شهدت أسواق الأسماك في الإسكندرية حالة من الركود بالتزامن مع حملات مقاطعة الأسماك والتي بدأت من محافظة بورسعيد وحققت نجاح هناك، ثم انتقلت للإسكندرية وعدة محافظات.

ركود في أسواق أسماك الإسكندرية

وضرب الركود حلقة السمك في منطقة بحري وسوق الميدان بالمنشية ومحطة مصر والمكس وابوقير وهي الأسواق الرئيسية لبيع الأسماك، ورغم حالة الركود وغلاء الأسعار وحملات المقاطعة إلا أن هناك حركة بيع من المواطنين.

وقال محمود فرج، بائع أسماك: إن حالة الركود طبيعية في مثل هذه الأيام بعد شهر رمضان والتقلبات الجوية وقله البيع ايضا بسبب ارتفاع الأسعار، وليس لها علاقة بحملات المقاطعة ولكن طبيعه الأسواق بعد موسم رمضان وقبل دخول الصيف تحدث تلك الحالة.

وأوضح فرج، أن الأسعار يتحكم فيها تاجر الجملة في أسماك المزارع والمستورد، وبالنسبة لصيد البحر وللصياد الحر فأن الأمر لا يختلف كثيرا فكل شئ ارتفع ثمنه فتكاليف عملية الصيد نفسها تضاعفت مع غلاء أسعار المستلزمات والسولار والأيدي العاملة فلا يعقل ان نبيع بخسارة فهامش الربح قليل للغاية رغم كل هذا.

حملات مقاطعة الأسماك تنتقل للإسكندرية

وكانت حملات مقاطعة الأسماك انتقلت من بورسعيد إلى الإسكندرية، لكن حتى الآن الحملة في الثغر لم تتخط حدود الفيس بوك، وسط ترقب في الأسواق لمدى تأثير حملات المقاطعة في المدينة، حيث تسير الأمور بشكل عادي حتى الآن.

ارتفاع تكاليف الصيد السبب

في لقاء مع فيتو، قال فرج أنس، صياد وبائع أسماك: “أسباب ارتفاع الأسماك يأتي لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار كل السلع في مصر وزيادة تكاليف النقل للمحلات، بالإضافة إلى أن رزق الصيد نفسه قل، وارتفاع مصاريف الصيد ومعداته والأيدي العاملة في ظل غلاء الأسعار والمنتجات المختلفة، فنحن مواطنين نتأثر بأي ارتفاع ولدينا أسر لديها مصروفات”.

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تاجر الجملة والحكومة السبب

وأضاف محمود عبده؛ بائع أسماك، لـ فيتو: “تاجر الجملة هو من يتحكم في الأسعار صعود أو هبوط فهو يحسب تكاليف نقله وعمالة وارباحه وخلافه ثم انا كبائع أو تاجر اقوم بحسبتي وابيع وهامش ربحي بسيط للغاية، وأسعار بيع الأسماك في المنافذ الحكومية وأسماك المزارع تقل عن أسعارنا ٥ جنيهات بحد أقصى، فكان من الأولى أن تخفض الحكومة أسعارها أولا وتراقب المزارع التي تخضع لها وتقلل تصدير الأسماك والسلع المختلفة التي يحتاجها الشعب حتى تتراجع الأسعار”.

الغرفة التجارية تراقب

من جانبها أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالإسكندرية أنها تتابع حملات مقاطعة الأسماك عن كثب وهناك تحركات لمحاولة احتواء الأمور لكن هناك عدة عوامل تحكم السوق من ارتفاع أسعار مستلزمات الصيد والنقل وخلافه، مضيفة “سنحاول العمل على تخفيض الأسعار”.