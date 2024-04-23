براءة عدلي القيعي من سب وقذف ممدوح عيد مدير نادي بيراميدز
أصدرت المحكمة الأقتصادية حكمها ببراءة المهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادى الأهلي من سب وقذف وإزعاج ممدوح عيد مدير نادى بيراميدز ورفض الدعوى المدنية.
وترافع عن المهندس عدلي القيعى محمد عثمان المستشار القانوني للنادى الأهلي، والذي دفع ببراءة موكله عن الاتهام المسند إليه لخلوه من ثمة دليل مادي أو معنوي.
وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش الشرف والاعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، خلال إحدى حلقات برنامجه ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي، وشهدت الكثير من الاتهامات بدون دليل حملت إساءة وقرر معها رئيس بيراميدز تصعيد الأمر واللجوء للقضاء للحصول على حقه.
وطالب محامي رئيس نادي بيراميدز في دعواه المقامة أمام المحكمة الاقتصادية بتعويض مؤقت بمبلغ 25000 جنيهًا، مؤكدًا في الدعوى أن عدلي القيعي هاجم موكله ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التلفزيوني.
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