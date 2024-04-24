الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

مدير معابد الكرنك: سيناء تحتل مكانة خاصة وغالية في قلب كل مصري منذ قدم التاريخ

مدير معابد الكرنك،
مدير معابد الكرنك، فيتو

 قال  الطيب غريب مدير معابد الكرنك الطيب بمحافظة الأقصر، إن  أرض سيناء تحتل  مكانة خاصة وغالية في قلب كل مصري وخاصة بعد رجوعها الى حضن الوطن الكبير مصر، لأن لها مكانة تاريخية كبيرة فهي جزء لا يتجزأ من الوطن ومنذ قدم التاريخ، ويوجد قائمة بها مجموعة من المدن من عصر تحتمس الثالث بها أسماء مدن مازالت موجودة حتي الآن مثل بيروت والخليل ويافا وبيت لحم. 

 

 

معنى اسم سيناء عند المصريين القدماء

وتابع الطيب غريب أن  سيناء اسم عند المصريين القدماء ( بياوو ) أي أرض المناجم او ( بيا ) بصيغة المفرد وتعني المنجم وذلك اشارة الي مناجم النحاس والفيروز التي أستخدمها المصريين القدماء منذ اقدم العصور في اعمال الزينة وصناعة الادوات المختلفة، وكذلك اطلق عليها ( حاست مفكات ) وتعني أرض الفيروز وهو الحجر الاشهر الذي أستخدمه المصريين القدماء منذ اقدم العصور وكانت سيناء هي المصدر الرئيسي له.

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ولفت مدير معابد الكرنك إلى أن  اسم سيناء يعتقد البعض انه مشتق من اسم اله القمر ( سين ) الذي قدسه البابليون بالعراق وانتشرت عبادته غرب اسيا حتي وصل لارض فلسطين ثم ربط المصريين القدماء بينه وبين اله القمر ( جحوتي) الذي كان له شأن عظيم في ارض سيناء ومن ثم اطلق عليها هذا الاسم حتي الان.

ولفت الطيب غريب إلى أن البعض يعتقد اسم سيناء مشتق من كلمة عربية وهي ( سينين ) والتي وردت في القران الكريم ( وطور سينين ) وتعني الجبال او قمم وسنون الجبال بسبب وجود العديد من الجبال بأرض سيناء 
فسين تعني الحجر او الاحجار فيكون المعني أرض الاحجار بسبب كثرة الجبال بها مثل جبل الطور وجبل كاترين وغيرها من القمم الجبلية الشاقة.

أرض سيناء المعبر الذي يربط بين قارتي افريقيا واسيا

وأوضح مدير معابد الكرنك أن أرض سيناء هي المعبر الذي يربط بين قارتي افريقيا واسيا ومنه انطلقت الجيوش المصرية للدفاع والذود عن حدود البلاد منذ عصور بداية الاسرات علي اقل تقدير وكان بها اقدم طريق حربي في التاريخ وهو طريق حوس الحربي، والذي سارت عليه جيوش أشهر ملوك الدولة المصرية فقام أحمس بمطاردة وملاحقة جحافل الهكسوس حتي دحرهم الي فلسطين.


واستطرد مدير معابد الكرنك ان أرض سيناء سارت عليه جيوش تحتمس الأول مؤسس أول امبراطورية في التاريخ وسار علي نهجه حفيده تحتمس الثالث امبراطور العالم القديم الذي لم يهزم في معركة حتي حقق شهرته المطلقة، وكانت احد اشهر معارك التاريخ القديم وهي معركة ( مجدو ) ولحقه الملك رمسيس الثاني صاحب معركة ( قادش ) الشهيرة وصاحب اقدم اتفاقية سلام في التاريخ القديم مع دولة الحيثيين وغيرهم الكثير والكثير. 

 

عيد تحرير سيناء يوافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد،و تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م.

 

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