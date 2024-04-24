أسباب ولع الاحتلال بتدمير مؤسسات التعليم الفلسطينية

كشف توفيق أبو شومر، الكاتب والباحث، تركيز الاحتلال الإسرائيلي على تدمير مؤسسات التعليم الفلسطينية في غزة، من الابتدائي وحتى الجامعات ومسحها من على وجه الأرض ولن يكون سهلا بناؤها مرة أخرى.

مركزية التعليم في المشروع الوطني الفلسطيني

وأضاف أن الاحتلال يعرف جيدا مركزية التعليم في المشروع الوطني الفلسطيني، إذ لا يزال هو المعول الرئيسي في بناء الوطن، لهذا عمد في كل عدوان إلى تدمير البنية التحتية للتعليم والثقافة.

وتابع: دمر بناية الأرشيف الوطني، ومركز المسحال الثقافي، ومؤسسة القطان الثقافية، ومركز الحوراني الثقافي، ومركز التخطيط الفلسطيني، وجمعية الهلال الأحمر، ومعرض التراث التابع لبلدية غزة، بالإضافة إلى كل المؤسسات الثقافية في خان يونس ورفح.

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أسباب تدمير الجامعات الفلسطينية

واستكمل: دمر أيضا الجامعات والمدارس والمعاهد بما في ذلك الكثير من مدارس الإيواء التابعة للأونروا، وأكد أن إصرار الاحتلال على تدمير الجامعات والمعاهد والمدارس في غزة يجري منذ زمن بعيد لإزالة أخطر تهديد وجودي لإسرائيل وهو نظام التعليم الفلسطيني، وليس الأحزاب والفصائل ومصانع الصواريخ والمسيّرات، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حشد لواءين احتياطيين لارتكاب المزيد من الجرائم بقطاع غزة تحت قيادة الفرقة 99.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إنه قد تم تجهيز الألوية التي عملت حتى الآن على الحدود الشمالية في الأسابيع الأخيرة لمهمتها في قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال: “في إطار الاستعداد للعمليات في قطاع غزة، قام لواء كرملي (2) من لواء همبيتس (146) ولواء يفتاح (679) من لواء باشان (210) بتعزيز كفاءتهما في سلسلة من التدريبات في شمال وجنوب غزة”.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أن لواء كرملي (2) أجري مناورة في شمال غزة، تدرب خلالها مقاتلو فريق اللواء القتالي على سيناريوهات مختلفة بقيادة المركز الوطني للتدريب الأرضي (MLA).

وفي وقت سابق، أيد مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.

وحسب وكالة “سبوتنيك" الروسية، حصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانونا.

وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتا مؤيدا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.