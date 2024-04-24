الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

إصابة شخصين في انفجار ماسورة غاز بالخانكة

إصابة شخصين، فيتو
إصابة شخصين، فيتو

شهد شارع أرض الجمال دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حادث انفجار ماسورة غاز أدت إلى انهيار مبنى جزئي من بلكونة منزل وإصابة شخصين بحروق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة مركز الخانكة يفيد بانهيار مبنى جزئي من بلكونة منزل بشارع أرض الجمال دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من هانم. ش بحروق متفرقة بالجسم ونزيف، وعباس محمد إبراهيم 80 سنة، بحروق من الدرجة الأولى.

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وجرى الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصابين للمستشفى، وتبين من المعاينة الأولية انفجار ماسورة غاز أدت للحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

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