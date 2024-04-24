تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون المتوقع أمام فاتح كاراجومروك بكأس تركيا

تريزيجيه، يستعد فريق طرابزون سبور الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لمواجهة نظيره فاتح كاراجومروك، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب شينول جونيش، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس تركيا للموسم الجاري 2023-2024.

تأهل طرابزون سبور إلى الدور نصف النهائي من كأس تركيا بعد الفوز على ضيفه باشاك شهير بنتيجة 1-0، في دور ربع النهائي على ملعب شينول جونيش.

يذكر أنه يلتقي الفائز من هذه المباراة، الفريق الفائز من مواجهة بشكتاش وأنقرة، ليتقابلا في نهائي كأس تركيا.

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موعد مباراة طرابزون سبور وفاتح كاراجومروك

من المقرر أن تقام مباراة طرابزون سبور وفاتح كاراجومروك في كأس تركيا، اليوم الأربعاء، الموافق 24 أبريل الجاري، على ملعب شينول جونيش ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون أمام كاراجومروك في كأس تركيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقات التركية المختلفة، في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وستجد مباراة طرابزون أمام كاراجومروك، عبر إحدى شاشاتها.

على صعيد متصل تعافى محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور من الإصابة التي أبعدته عن صفوف فريقه، وعاد للتدريبات الجماعية؛ حيث ظهر في تدريبات فريقه يوم الأحد الماضي بشكل طبيعي، ما يجعله جاهزًا لمباراة اليوم في الكأس.

تشكيل طرابزون المتوقع أمام فاتح كاراجومروك

في حراسة المرمى: أورجكان شاكير

خط الدفاع: إرين المالي- ستيفانو دننسفيل- باتيستا ميندي- منير

خط الوسط: أموموت جونيش- بيرات اوزديمير- إنيس باردي

وفي الهجوم: فيسكا- تريزيجيه - أنيس ديستان