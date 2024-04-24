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رياضة

كأس الكؤوس الأفريقية، خيري يغادر بعثة «الأهلي لليد» بسبب الإصابة

أحمد خيري، لاعب الفريق
أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي، فيتو

كرة اليد، غادر أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بسبب الإصابة في مفصل الفخذ.

وقال عمرو يوري طبيب الفريق إن خيري لن يستكمل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية؛ بسبب معاناته من الإصابة في مفصل الفخذ، مؤكدا أن اللاعب غادر للقاهرة لإجراء فحوصات دقيقة للوقوف على درجة الاصابة وتحديد مدة غيابه.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي الفوز على فريق أولمبيك عنابة بنتيجة 40-21 في المباراة التي جمعتهما بختام الدور الرئيسي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

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ومن المقرر أن يلعب «رجال يد الأهلي» نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية يوم الخميس أمام الترجي على صالة ميلود هدفي.

وفاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي على فريق عين التوتة بنتيجة 36-31، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، على الصالة متعددة الرياضات بمجمع ميلود هدفي الأولمبي بمدينة وهران.

الأهلي والزمالك

وحقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، الفوز على   الزمالك الذي يقوده فنيا مجدي أبو المجد بنتيجة (23-21)، في نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقية المقامة حاليا في الجزائر.

بهذه النتيجة يتوج الأهلي بطلا لبطولة كأس السوبر الأفريقي، ويتأهل مباشرة للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية “سوبر جلوب 2024".

مشوار الأهلي والزمالك 

وكان الأهلي قد وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على بي إم سي الكونغولي بنتيجة (38-21)، فيما تأهل الزمالك بعد الفوز على جي اس كي الكونغولي بنتيجة (41-29).

أكد محمد مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي يعد دافعا قويا للفريق للمنافسة على بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، والتي يستهل خلالها الفريق مشواره في البطولة اليوم الجمعة بملاقاة فريق عين التوتة الجزائري.
وقال مجدي، إن لاعبي الفريق بدأوا التركيز على بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد التتويج بالسوبر؛ من أجل استعادة اللقب من جديد.
وتابع: «درسنا فريق عين التوتة بشكل جيد، خاصة أن المنافس لديه حافز كبير في ظل إقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره، ولكن لاعبي الفريق على أتم الاستعداد للفوز وتحقيق الفوز الأول في البطولة».

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