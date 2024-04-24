اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة الإعلان العاشر للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم "EJEP" حيث تم ترشيح 4 أعضاء من أبناء جامعة عين شمس ضمن هذا الإعلان.

الإعلان عن المرشحين من جامعة عين شمس لمنح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

وأعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أن قائمة المرشحين ضمت كلية الطب “عضو لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه”، كلية الزراعة “عضو لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه”، وكلية الألسن “عضويين لدراسة الماجستير”.

جامعة عين شمس

كما أوضحت قائمة المرشحين، الجامعات والمعاهد اليابانية المرشح لها أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس وهي كالتالي معهد كيوشو للتكنولوجيا، جامعة هوكايدو، جامعة هيروشيما، والمركز القومي لصحة الطفل بطوكيو.

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ضمت أسماء المرشحين كلا من:

- د. خالد عبدالفتاح حامد أحمد – كلية الزراعة

- د. محمد علي عبدالحميد عبدالباقي – كلية الطب

- أميرة مرتضي محمود حبيب – كلية الالسن

- رأفت جابر عبدالصبور علي – كلية الالسن

وفي سياق آخر عقد مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بـجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جلسته الخامسة اليوم الثلاثاء ٢٣ إبريل الجارى.

استهل المجلس بتهنئة خالد حمدى عبد الرحمن - عميد كلية الحقوق الأسبق ورئيس اللجنة الدائمة لتعيين رئيسًا لجامعة الأهرام الكندية مع تقديم خالص التمنيات بالتوفيق والسداد والمزيد من التقدم والرقي.

هذا وناقش المجلس عددا من الموضوعات منها المصادقة على محضر الجلسة السابقة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/٣/١٩.

كما استعرض المجلس تقرير استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للعرض على مجلس الجامعة.