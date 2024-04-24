"ازرع شجرة" مبادرة بكلية الزراعة جامعة عين شمس احتفالا بيوم الأرض

قامت كلية الزراعة بجامعة عين شمس بغرس 4 شجرات في مزرعة الكلية بمنطقة البستان وفي مزرعة الإمام مالك بالنوبارية بالإضافة إلي مشتل الكلية.

مبادرة "ازرع شجرة" بكلية الزراعة

ويأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي تشجع على زراعة الأشجار وحماية البيئة بمبادرة "ازرع شجرة"، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للأرض في 22 أبريل.

جاءت المبادرة تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثناء النوبي أحمد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، وبحضور كلا من نجلاء عبيد، مديرة إدارة البرامج الجديدة، د.نعمة قطب منسق عام الums الجامعية، د.عمرو مسعد، مدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية، المهندس عوض دسوقي مدير عام الكلية، المهندس محمد مصطفى، مدير إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية، وتريز بسادة مديرة إدارة شؤون البيئة، ومحمد الكردي، مدير إدارة المكتبة مسئول المركز الاعلامي، المهندس أحمد نور بالمزارع الصحراوية للكلية.

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جامعة عين شمس

وفي إطار جهود كلية الزراعة وجامعة عين شمس لتعزيز الوعي البيئي والحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تمثل التزامًا قويًا بتحسين المحيط الجامعي وجعله أكثر إستدامة وجمالًا، وتتجسد هذه المبادرة إلتزام الجامعة بحماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي.

وفي سياق آخر عقد مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب بـجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جلسته الخامسة اليوم الثلاثاء ٢٣ إبريل الجارى.

استهل المجلس بتهنئة خالد حمدى عبد الرحمن - عميد كلية الحقوق الأسبق ورئيس اللجنة الدائمة لتعيين رئيسًا لجامعة الأهرام الكندية مع تقديم خالص التمنيات بالتوفيق والسداد والمزيد من التقدم والرقي.

وناقش المجلس عددا من الموضوعات منها المصادقة على محضر الجلسة السابقة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٤/٣/١٩.

كما استعرض المجلس تقرير استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للعرض على مجلس الجامعة.