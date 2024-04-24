الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

ليفربول يتواصل مع مدرب مفاجأة لخلافة كلوب

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

كشفت تقارير إعلامية، عن اختيار نادي ليفربول للمدرب القادم خلفًا للألماني يورجن كلوب، المدير الفني الحالي للريدز، بداية من الموسم المقبل.

وكان كلوب قد أعلن منذ عدة أشهر رحيله عن فريق ليفربول في نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وينتهي عقد محمد صلاح رفقة ليفربول في صيف 2025، ولم يتم الحديث حتى الآن حول رحيله أو التجديد.

مدرب هولندي يقترب من ليفربول 

وأشار الصحفي “فابريزيو رومانو” الموثوق لدى شبكة سكاي سبورت:”لدي أخبار أن ليفربول يقترب من التعاقد مع المدرب  آرنى سلوت مدرب فريق فينورد الهولندي”.

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وتابع:” حدث اتصالًا بين مسؤولي ليفربول وآرني سلوت في الساعات  القليلة الماضية”.

وأختتم:” وحدث أيضًا اجتماعًا بينهم، وسيكون هناك اجتماعًا آخر في أقرب وقت”.

ليفربول يواجه إيفرتون 

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، على ملعب جوديسون بارك، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يلعب ليفربول أمام إيفرتون بتشكيل يصم: 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

وكانت مباراة الذهاب بين ليفربول وإيفرتون هذا الموسم قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد على ملعب أنفيلد.

ويملك ليفربول حاليًا 74 نقطة في المركز الثاني، خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة عقب فوزه ضد تشيلسي أمس بخماسية نظيفة.

في حين أن مانشستر سيتي لديه 73 نقطة في المركز الثالث، ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد برايتون وتوتنهام.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- آرسنال 77 نقطة
2- ليفربول 74  نقطة
3- مان سيتي 73  نقطة
4- أستون فيلا 66 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 50  نقطة
7- مانشستر يونايتد  50  نقطة
8- وست هام يونايتد  48  نقطة
9- تشيلسي  47  نقطة
10- برايتون  44  نقطة
11- وولفرهامبتون  43  نقطة
12- فولهام  42  نقطة
13- بورنموث  42  نقطة
14- كريستال بالاس  36  نقطة
15- برينتفورد  35  نقطة
16- إيفرتون  30  نقطة
17- نوتنجهام فورست  26  نقطة
18- لوتون تاون  25  نقطة
19- بيرنلي  23  نقطة
20- شيفيلد يونايتد  16 نقطة 

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