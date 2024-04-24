خبير استراتيجى: 1.5 مليون فلسطيني معرضون لمجزرة حال اجتياح إسرائيل لرفح

رفح، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى، إن قيام اسرائيل بعدد من الغارات على العديد من الأحياء فى قطاع غزة هو بمثابة التمهيد لتنفيذ تهديداتها باجتياح رفح الفلسطينية رغم الرفض المصرى والمواقف غير الواضحة للولايات المتحدة الأمريكية.

مليون ونصف مليون فلسطينى مهددون بالإبادة

وأكد فى تصريح لـ فيتو أن تنفيذ إسرائيل لتهديداتها سيؤدى إلى حدوث مجزرة بشرية خاصة وأن هناك حوالى مليون ونصف المليون فلسطينى يعيشون فى مساحة لا تزيد عن 8 كيلو متر هى مساحة رفح وبالتالى سيكونون أهدافا سهلة خاصة وأن الهدف الإسرائيلي الواضح من البداية هو الهيمنة على مجمل الأراضي الفلسطينية إما عن طريق التهجير القسرى أو جرائم الإبادة.

Advertisements

أوراق اللعبة بأيدى أمريكا

وتابع: الحقيقة المؤكدة أن الوحيدة القادرة على ايقاف هذه المجازر هى الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها هي من تمسك بكل اوراق اللعبة والقادرة على ممارسة الضغط على اسرائيل وفى نفس الوقت التأثير فى الموقف الدولى بعدم استخدام الفيتو فى مجلس الأمن.