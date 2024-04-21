النيابة تحقق في سقوط شخص من علو بالشرقية

تحقق النيابة العامة بمحافظة الشرقية، في حادث وفاة شخص إثر سقوطه من عقار بمدينة العاشر من رمضان.

كما طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان باستقبال شخص يدعي "تامر. ف.ح" (جثة هامدة) إثر سقوطه من علو بعقار سكنى بنطاق المدينة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته الخطيرة، وتبين وجود شبهة جنائية فى الوفاة تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة والتى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة الطب الشرعي بالزقازيق، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

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دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

كما يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.