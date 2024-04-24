الدوري الإنجليزي، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقناة الناقلة

إيفرتون ضد ليفربول، يستضيف ملعب "جوديسون بارك" مباراة إيفرتون ضد ليفربول “ديربي ميرسيسايد ” المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة 9 مساءً اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة ليفربول وإيفرتون عبر قناة beIN Sports HD 1.

كانت مباراة الدور الأول بين ليفربول وإيفرتون هذا الموسم قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد على ملعب "الأنفيلد".

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ويمتلك ليفربول حاليًا 74 نقطة في المركز الثاني، خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة عقب فوزه ضد تشيلسي أمس بخماسية نظيفة.

في حين أن مانشستر سيتي لديه 73 نقطة في المركز الثالث، ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد برايتون وتوتنهام.

ترتيب الدوري الإنجليزي



1- أرسنال 77 نقطة

2- ليفربول 74 نقطة

3- مان سيتي 73 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

7- مانشستر يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 48 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- برايتون 44 نقطة

11- وولفرهامبتون 43 نقطة

12- فولهام 42 نقطة

13- بورنموث 42 نقطة

14- كريستال بالاس 36 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون 30 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

وأكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لن يفتقد مباريات ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، بعد رحيله الوشيك عن الريدز.



كان كلوب قد أعلن، في شهر يناير الماضي، أنه سيغادر صفوف ليفربول بمجرد انتهاء الموسم الحالي.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "تليجراف" الإنجليزية: "في الديربي هناك مجرد ضغط، الضغط أعلى، فلماذا تكون الفرحة أكبر؟ لقد فزت، هذا عظيم، ولكن لماذا يجب أن أفتقد الضغط المحيط به؟".

وأضاف: "عندما تلعب حقًا من أجل شيء ما، فهذا هو الضغط، ولكن عندما لا يكون كلاكما في لحظة رائعة، فهذه هي المباراة الوحيدة التي يجب عليك الفوز بها بالتأكيد، لماذا أفتقد هذا النوع من الضغط؟ إنه ليس أمرًا ممتعًا".

وواصل: “لا يمكن لأي شخص آخر سوى مشاهدته والتفكير في ”يا إلهي، إنه يبدو مثيرًا"، لكن على شخص ما أن يتخذ القرارات، على شخص ما أن يفعل هذا".



وأردف: "يزورني الكثير من الأشخاص أثناء المباريات ويقولون لن نرى ذلك بعد الآن أو ذلك بعد الآن، أريد فقط أن أخبرهم أنني أعمل طوال الوقت بينما تأتي أنت إلى هنا وتشاهد المباريات، أنا أمارسها باستمرار، حتى عندما تنتهي المباراة، لا أستطيع إيقافها، ليس من الرائع أن تكون في هذا الموقف طوال الوقت".

وأتم: "ربما يستمتع الآخرون بذلك أكثر مني، لكن هذا شيء لن أفتقده بالتأكيد".