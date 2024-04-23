ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على تشيلسي في ديربي لندن

ترتيب الدوري الإنجليزي، اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوز أرسنال بخماسية نظيفة على تشيلسي في ديربي لندن، الذي إنتهى قبل قليل على ملعب الإمارات، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

فوز أرسنال على تشيلسي رفع رصيده إلى 77 نقطة، لينفرد مؤقتا بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في إنتظار مباراة ليفربول القادمة ضد إيفرتون في الجولة 34 من المسابقة

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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على تشيلسي

1- أرسنال 77 نقطة

2- ليفربول 74 نقطة

3- مان سيتي 73 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

7- مانشستر يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 48 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- برايتون 44 نقطة

11- وولفرهامبتون 43 نقطة

12- فولهام 42 نقطة

13- بورنموث 42 نقطة

14- كريستال بالاس 36 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون 30 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيتو

فاز فريق أرسنال على نظيره تشيلسي بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين بديربي لندن على ملعب إستاد الإمارات، ضمن مواجهة مؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي

سجل خماسية أرسنال كلا من اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 4، وبنجامين وايت في الدقيقة 52 و70، وكاي هافيرتز في الدقيقة 57 و65.

أرسنال وتشيلسي، فيتو

ترتيب أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

تشكيل أرسنال أمام تشيلسي

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.

في خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، توماس بارتي.

في خط الهجوم: ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

تشكيل تشيلسي أمام أرسنال

بينما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: دودري بيتروفيتش.

في خط الدفاع: ألفي جيلكريست، أكسيل ديساسي، بنوا بدياشيلي، ماركو كوكوريلا.

في خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور جالاجر.

في خط الهجوم: نوني مادويكي، نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك.

أرسنال وتشيلسي، فيتو

بديل محمد النني في أرسنال الموسم المقبل

ومن ناحية أخرى اقترب محمد النني نجم نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، من الرحيل عن صفوف الجانرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن بديل محمد النني، في فريق أرسنال الإنجليزي في الفترة المقبلة، إذ ينتهي عقد اللاعب المصري بنهاية الموسم الحالي صيف 2024.

وأشارت شبكة "فوتبول إنسايدر" إلى أن نادي أرسنال يخطط إلى التعاقد مع لاعب وسط فريق أستون فيلا، دوجلاس لويس سواريس، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأنه من المتوقع أن يغادر محمد النني النادي هذا الصيف، مما قد يفسح المجال لـ ميكيل أرتيتا، بالتوقيع مع لاعب خط وسط آخر بأموال كثيرة بعد وصول ديكلان رايس العام الماضي.

وشارك الدولي البرازيلي دوجلاس لويز في 46 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل 10 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.