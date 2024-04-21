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رياضة

تعرف على رجل مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

لاعبو ليفربول، فيتو
لاعبو ليفربول، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الفائز بجائزة رجل مباراة ليفربول وفولهام، التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "كرافن كوتيج"، وانتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصل ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول على لقب رجل مباراة اليوم ضد فولهام، بعدما حصد أعلى نسبة تصويت، بنسبة 64 %، ويليه زميله ديوجو جوتا بنسبة 11.1 %، ثم كودي جاكبو 8.2%.

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ويحتل ليفربول حاليًا المركز الثاني، برصيد 74 نقطة، بفارق الأهداف عن آرسنال المتصدر، فيما يتبقى لفريق مانشستر سيتي مباراة مؤجلة في حالة فوزه بها سيعود للصدارة.

 

ليفربول يفوز على فولهام 1/3 في الدوري الإنجليزي  

وانتهت مباراة فولهام ضد ليفربول بفوز الليفر 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب كرافين كوتاج، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

سجل أهداف ليفربول، ألكسندر أرنولد في الدقيقة 32، ريان جرافينبيرش في الدقيقة 53، ديوجو جوتا في الدقيقة 72.

بينما سجل تيموتي كاستاني هدف فولهام في الدقيقة 45.

ويرفع ليفربول رصيده إلى 74 في المركز الثاني وهو نفس رصيد آرسنال صاحب المركز الأول.

تشكيل ليفربول أمام فولهام 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: واتارو إندو، ريان جرافينبيرش، هارفي إليوت.

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز.

محمد صلاح يشارك بديلا  

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة فولهام.

ولكنه شارك في الدقيقة 74 من زمن المباراة بدلا من لويس دياز.

ليفربول يخسر من كريستال بالاس ويودع أيضا الدوري الأوروبي 

وخسر ليفربول في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بهدف دون رد على ملعب "الأنفيلد" قبل توديعه منافسات الدوري الأوروبي بأيام على يد أتالانتا من ربع النهائي.

وفشل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، في محاكاة سيناريو ريمونتادا دوري أبطال أوروبا 2019، أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي.

وعجز الريدز عن تعويض الخسارة على يد أتالانتا (0-3) في ذهاب ربع النهائي، ليكتفي الليفر بالانتصار بهدف وحيد في الإياب.

وودع ليفربول البطولة لصالح الفريق الإيطالي، لتتواصل عقدة كلوب في البطولة الأوروبية.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن الدوري الأوروبي هو اللقب الوحيد الذي فشل كلوب في الفوز به منذ وصوله إلى ملعب أنفيلد.

وسيرحل كلوب عن ليفربول بنهاية الموسم، ليترك خلفه لقب اليوروبا ليج الذي استعصى عليه مع الريدز.

وبعيدًا عن الدوري الأوروبي، حصد كلوب كافة الألقاب الممكنة مع ليفربول، والتي بلغت 8 ألقاب.

وحاز ليفربول في عهد كلوب على ألقاب كأس الرابطة (2)، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية، دوري الأبطال، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
 

ليفربول يفوز على فولهام 1/3 في الدوري الإنجليزي بمشاركة محمد صلاح ويتساوى مع آرسنال

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

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ليفربول يفوز على فولهام 1/3 في الدوري الإنجليزي بمشاركة محمد صلاح ويتساوى مع آرسنال

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

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