الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

ضبط سلع بدون فواتير وتحرير 53 محضرا خلال حملات تموينية بالأقصر

ضبط سلع بدون فواتير
ضبط سلع بدون فواتير وتحرير 53 محضر خلال حملات تموينية مكثفة

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر  حملاتها التموينية للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة وذلك للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والفواتير والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.

وأسفرت هذه الحملات عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.

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ضبط 400 كيلو دقيق بلدي بدون فواتير

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية وهى كالتالى؛ ضبط 400 كيلو دقيق بلدي في مخبز غير مرخص وضبط 5 طن سكر و880 كيلو ارز و348 لتر زيت و162 كيلو سمنة و110 علبه سجاير مستوردة بدون فواتير أو مستندات قانونية وقت الضبط، كما تم ضبط 1.8 طن دقيق بلدى مدعم متصرف من مخابز بلدية.

و فى سياق متصل تم تحرير 53 مخالفة ومحضر تموينى وهى؛ 24 محضر تمويني ما بين عدم ترخيص مخابز سياحية وأنشطة أخرى وعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحى أو الافرنجي وأنشطة أخرى، و29 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بدائرة المحافظة متمثلة فى نقص وزن وغلق المخبز وقت العمل الرسمى وحصر مبيعات لتلك المخابز وكذلك تصرف فى الدقيق المدعم وعدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات وعدم وجود سجلات داخل المخبز وعدم نظافة أدوات العجين والطولات ومخالفة وحيدة غلق لتاجر تموين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات  الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، بمتابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بالاسواق والمبادرة والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالاوزان  وتوفر الخبز بالمناطق التي يتم غلق المخابز بها لاسباب قانونية والاسواق والمحلات التجارية.

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