الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

سبب قطع المياه لمدة 6 ساعات غدا عن مناطق بإسنا جنوب الأقصر

قطع مياه،فيتو
قطع مياه،فيتو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر أنه سيتم قطع المياه عن مرشح مياه الحميدات شرق ومرشح مياه الدير النقالى شرق بإسنا.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أن مدة قطع المياه تبدأ صباح غد الأربعاء 24-4-2024، من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرا.

وكشفت مياه الأقصر سبب القطع  لأعمال صيانة بشبكة كهرباء الدير بإسنا سوف يتم قطع الكهرباء عن تلك المناطق (الدير شرق – الحميدات شرق ).

وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارئ.

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تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر

وذلك نتيجة لإحساس الدولة بالضرورة الكبيرة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمــا يكفل إنجاز الأهداف الإستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطن المصري؛ رأت الدولة إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بقرارات جمهورية في عام 2004.

وتأسست الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء ٢٢٠ شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وبمقتضى الفقرة الثالثة من القرار الجمهورى المشار اليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحى شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعه 25 شركة تابعة تخدم 27 محافظة.

وتم إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية برقم 392 لسنة 2007 بالتحول المباشر من الوحدات المحلية لنظام الشركات.

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