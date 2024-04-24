فرق القوافل التعليمية والدعم الفنى تجوب مدارس الوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، مواصلة أعمال فرق القوافل التعليمية والدعم الفنى فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب المدارس.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى التعاون الملموس من المختصين ذوى الخبرات فى المواد الدراسية المختلفة للوقوف على المستوى التحصيلى للطلاب وتشجيعهم على الاستذكار الجيد والجاهزية لامتحانات نهاية العام الدراسى.

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متابعات ميدانية تجوب قرى باريس وتدعم طلاب المناطق البعيدة

وعلي صعيد متصل أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، على زيارة فرق المتابعات الميدانية لإدارة باريس التعليمية في وقت سابق، لمتابعة منظومة العمل وإنضباط العملية التعليمية بالمدارس فضلا عن دعم طلاب القرى النائية بقوافل تعليمية من المراحل التعليمية المختلفة وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة، لمتابعة المستوى التحصيلى وتقديم كافة سبل الدعم لهم وخاصة مع قرب إنطلاق امتحان نهاية العام الدراسى.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى دعم المدارس وطلاب المحافظة بجميع المناطق وخاصة النائية والبعيدة بأرجاء المحافظة.

تحفيز طلاب الطاقة الشمسية على الاستفادة القصوى من التدريبات العملية

حث المهندس سيد عبدالعزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، الطلاب على ضرورة الجد والإجتهاد لتحقيق أفضل النتائج ومن أجل أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها على مر السنوات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية.

وخلال الزيارة تابع وكيل تعليم الوادي الجديد، العمل بقسم الطاقة الشمسية والذى جرى افتتاحه ضمن مبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد للتوجه نحو الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر طاقة نظيف واقتصادى ودائم لتوليد الكهرباء وأحد المحاور الهامة فى التنمية على أرض المحافظة.

الجدير بالذكر أنه جرى تجهيز القسم بمعمل وورشة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والتي تتماشى مع متطلبات العصر نحو استغلال الطاقة الشمسية واستثمارها على الوجه الأمثل.

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