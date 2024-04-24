التضامن تكرم طلاب جامعة الوادي الجديد المتفوقين وتوزع أجهزة تعويضية

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حفل توزيع مكافأة برنامج “حاضنات الفائقين”، بكلية الطب بجامعة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ️وتحت إشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، ومحمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد.

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بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم كلمة مراد عبد القادر نائب وكيل وزارة التضامن بجامعة الوادي الجديد، ثم كلمة الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم كلمة الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ثم كلمة الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



كما تم عرض فيلم وثائقي لإنجازات وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب توزيع أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الاعاقة الحركية بالجامعة، وتكريم 40 طالبًا وطالبة من الطلاب الاوائل بكليات (الطب _الصيدلة_ الطب البيطري _الزراعة_ العلوم _التربية _الآداب _التربية الرياضية) بجامعة الوادي الجديد، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن فعاليات برنامج "حاضنات الطلاب الفائقين".



وأشار حرباوي، إلى تكريم المدربين الذين ساهموا في توعية وتمكين الطلاب بالجامعة، وتكريم الطلاب المتطوعين بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد.

و أوضح في كلمته نائب رئيس الجامعة، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدور فعال في رعاية الطلاب المتفوقين لتشجيعهم للاستمرار في تفوقهم الدراسي واشاد بدور وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة في تنفيذ برامج ومبادرات وزارة التضامن داخل الجامعة.

كما أشار حرباوي، لأهمية دور وحدة التضامن بالجامعة للعمل على تسهيل الحصول علي كل الخدمات التي تقدمها الوزارة لكل الفئات وتغطية كافة الجوانب.

واكد نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل جنبا الي جنب مع الجامعة لرعاية الطلاب ودفعهم للاستمرار في التفوق.

و يأتي برنامج حاضنات الفائقين التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الشرعية للمرحلة الأولى فى عام 2021 واستمرارًا للنجاح تعتبر المرحلة الرابعة من البرنامج عام 2024 التي استهدف عدد 50 طالب من كل الجامعات المصرية بعدد 10 كليات بالجامعة بما يعادل 1550 طالبًا وطالبة على مستوى الجامعات الحكومية، من أوائل الكليات العلمية والعلوم الإنسانية، وللعام الرابع علي التوالي 2024 لتضمن توزيع مكافأة شهرية وقدرها 500 جنيه على مدار السنة الدراسية تصرف شهريًّا للطلاب الفائقين تشجيعًا على التفوق العلمي بشرط أن يحافظ الطالب على تفوقه.