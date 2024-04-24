الأربعاء 24 أبريل 2024
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سياسة

خبير استراتيجي: لن يوقف هجوم رفح إلا موقف عربي قوي وموحد

رفعت سيد احمد،فيتو
رفعت سيد احمد،فيتو

رفح، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى، المفكر القومي، إن قيام إسرائيل بعدد من الغارات العنيفة على عدة أحياء في مدينة رفح، ربما يكون تمهيدا لاجتياح المدينة وارتكاب مجزرة كبيرة ضد الفلسطينيين البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة في هذه المدينة.

المقاومة الفلسطينية ليست فى رفح وحدها 

وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن الكيان الصهيوني يتصور أن الوجود الأساسى لحماس فى رفح وأنه باجتياحها ستحل المشكلة، لكن هذا الكلام غير صحيح لأن المقاومة أصبحت موجودة فى الشمال والوسط في قطاع غزة بدليل الصواريخ التى يتم إطلاقها على غلاف غزة.

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إذن امريكى باجتياح رفح 

وتابع أن أمريكا هي أساس المجازر التي تحدث في فلسطين اليوم، وكذلك مسؤولة عن المجازر التي تحدث على مدار 70 عاما، ولعل حاملة الطائرات التي أرسلتها واشنطن لإسرائيل خير شاهد.

وقال: اعتقد ان الغارات الاسرائيلية الاخيرة ورائها اذن امريكى لاجتياح رفح، وهذا سيحدث خلال ايام وفى اعتقادى ان امريكا هى التى تقاتل الفلسطينيين وليس اسرائيل وبالتالى امريكا مجرمة ومشاركة فى الجريمة على الفلسطينيين بشكل اساسى. 

موقف عربى موحد 

وواصل حديثة قائلا ان العدوان الاسرائيلى على رفح والذى ياتى بمباركة امريكية لن يوقفة الا موقف عربى موحد عن طريق قطع البترول العربى عن الولايات المتحدة الامريكية وطرد سفراء اسرائيل والتلويح بالتدخل العربى .

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل عائلة البحابصة في حي السلام شرق رفح.كما شن طيران الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على عدة أحياء في المدينة، ومنطقة المواصي غرب خان يونس.

وقصف طيران الاحتلال حيي الزيتون والتفاح في مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى ودمرت الغارات الإسرائيلية برج الرائد ومركزًا تجاريًّا في شارع الجلاء بالمدينة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال مناطق شرق الشجاعية.

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رفح الغارات الاسرائيلية حركة حماس المقاومة الفلسطينية الانحياز الامريكى

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