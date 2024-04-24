الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

عمود يهشم ميكروباص، العناية الإلهية تنفذ ١٤ راكبا من الموت بالغربية (صور)

عمود يهشم ميكروباص
عمود يهشم ميكروباص بالغربية،فيتو

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية حادثا مفاجئا عندما سقط أحد الأعمدة الكهربائية على  سيارة ميكروباص بطريق ادشاي كفرديما أمام عزبة شوير مما أدى إلى توقف حركة المرور.

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بلاغ للأجهزة الأمنية

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بسقوط أحد الأعمدة الكهربائية بطريق ادشاي كفرديما امام عزبة شوير مما نتج عنه تهشم سيارة ميكروباص يستقلها ١٤ راكب بالإضافة لسائقها ولم يتم إصابة أحد من الركاب بها .

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وأمام ذلك انتقلت الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة الي موقع البلاغ، وتبين توقف الحركة المرورية بطريقة طنطا - كفر الزيات في نطاق قرية ديما بدائرة مركز كفر الزيات، وبالمعاينة تبين تسبب عمود الإنارة في تهشم واجهة إحدى سيارات الميكروباص ونجاة سائقها ومستقليه، إثر سقوط عمود الإنارة فوق السيارة فجأة أثناء مرورها.

وتم على الفور قطع الكهرباء عن الأعمدة بالطريق، ورفع عامود الإنارة والاسلاك الكهربائية التي أعاقت حركة المرور وسير السيارات ؛ والدفع بأوناش المرور لرفع آثار حطام الحادث وإعادة تسيير حركة المروربطريق إدشاي كفرديما حتى الطريق الزراعي السريع.

التعامل مع مصابي الحوادث 

 من جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.  

التعامل بواسطة المسعفين 

 ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وإنهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنتهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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