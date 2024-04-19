بسبب رفض طلب صداقة على الفيسبوك، تفاصيل إصابة طالب بـ 115 غرزة بالغربية (بث مباشر)

أجرت "فيتو" بثا مباشرا من داخل قرية مسجد وصيف التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية لرصد واقعة تعدي عاطل على طالب بكلية الهندسة بـ"كتر" والتسبب في إصابته بـ ١١٥ غرزة في وجهه ورقبته على خلفية رفض المجني عليه قبول طلب صداقته على الفيس بوك، فانتقم منه بتشويه وجهه.

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وقال الطالب محمد نجم لـ"فيتو": الاعتداء الذي تعرض له حدث نتيجة مشادة كلامية بين المعتدي وجميعهم من نفس القرية، مشيرا إلى أن يوم الواقعة كان "المتعدي" يسير في الشارع فطلب منه الجاني مرارا وتكرارا قبول طلب الصداقة ولكنه رفض الإنصات له، حيث إنه لا تربطه به أي صداقة ولا قرابة فرد عليه الطالب "المعتدي" قائلا: "وأنا هشوه وشك علشان شكلك مش عاجبني" وفي غفلة قام "المعتدي" بالاعتداء عليه بآلة حادة (كتر) أسفر عن تعرضه لجرح قطعي بالوجه والرقبة تطلب خياطة ١١٥ غرزة.

وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم ٣ أحوال مستشفى زفتى التام وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وجار ضبط الجاني.