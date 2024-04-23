صوامع سوهاج تستقبل الأقماح دون أي معوقات (فيديو)

قدمت بوابة فيتو بثا مباشرا من داخل صوامع الأقماح في أولاد نصير بمحافظة سوهاج، حيث تستقبل الصوامع كل يوم محصول الأقماح دون أى معوقات بجميع صوامع وشون المحافظة.





صوامع سوهاج تستقبل الأقماح من المزارعين

وأوضح المهندس عصام جامع مدير صوامع أولاد نصر بسوهاج أن الصوامع بدأت فى استلام الأقماح من المزارعين من قبل اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والهيئة العامة لسلامة الغذاء وأن الفريق يقوم بأخذ العينات، وتحديد درجات نقاء القمح وأن محصول القمح هذا العام مبشر أنه من المتوقع زيادة إقبال المزارعين على توريد القمح بسبب زيادة سعر الأردب إلى 2000 الفين جنية

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صوامع أولاد نصير بسوهاج ٦خلايا لتخزين القمح بسعة تخزينية٣٠ ألف طن

وأضاف المهندس محمد سرحان رئيس قطاع الاستلام والتخزين بشركة مطاحن مصر العليا أن صومعة سوهاج بأولاد نصير بها ٦خلايا لتخزين القمح بسعة تخزينية٣٠ ألف طن وأن المساحة المنزرعة بسوهاج هذاالعام 183 ألفا و518 فدانا بجميع مراكز المحافظة، وأن مواقع التخزين والاستلام بنطاق المحافظة تستمر فى استلام الأقماح حتى شهر أغسطس القادم دون أى معوقات.

يذكر أن محافظة سوهاج بها 17 موقعا تخزينيا لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 2000 جنيه وقد بلغت المساحة المنزرعة 183518 ألف فدان وتنتشر زراعة القمح بجميع مراكز المحافظة.

