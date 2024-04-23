رئيس سوهاج الجديدة يتفقد أعمال محطة مياه الشرب وسدود الكثبان الرملية

تفقد المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة بطاقة ٣٥٠٠٠ م٣ /يوم للمرحلة الأولي والخادمة لمدينة سوهاج الجديدة وجامعة سوهاج، حيث تفقد معمل المحطة للتأكد من جودة المياه ومطابقتها لمعايير وزارة الصحة.

كما تفقد عنبر الكلور وعنبر الشبة للاطمئنان علي المخزون الاستراتيجي للشبة والكلور كما تم اختبار منظومة إعدام الكلور والتأكد من عملها بالصورة المثلي عند حدوث تسريب كلور لا قدر الله حفاظ علي ارواح وسلامة العاملين بالمحطة وسلامة سكان المدينة.

Advertisements

كما تفقد دورة ترشيح الفلاتر والغسيل العكسي وأحواض المروقات والتأكد من نظافة تلك الأحواض كما قام بتفقد مبنى المولد وقام بتجربة تشغيلة للوقوف على مدى جاهزيته للعمل وقد أوصى بضرورة توفير مخزون كاف من السولار للتشغيل فى أى حالات طارئة وقد قام بالتنبية بضرورة استمرار المحطة بتلك الجودة والعمل علي التحسين المستمر للمنظومة للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطن

كما قام بتفقد اعمال متابعة مصدات الكثبان الرملية على الطبيعه وقد صرح بأنة تم إنشاء ٦ مصدات لصد الكثبان الرملية عن المدينة وذلك للحفاظ على المدينة من انتشار الكثبان الرملية على الطرق مما يؤدي إلى إعاقة سير السيارات وزيادة الحوادث وردم المنازل وإعاقة الرؤيه واضاف بأن التفقد الميدانى جاء للاطمئنان على قيام المصدات بصد الكثبان الرملية على الطبيعه وبكفاءة عاليه.

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة عدد من قطاعات المدينة،القطاع السكني والذي يضم تنفيذ ٨٦ عمارة ٢٠٦٤ وحدة سكنية بمساحة الوحدة ٩٠ مترا مربعا كمرحلة عاجلة حيث تفقدت التشطيب الداخلي للوحدات السكنية وأعمال تنسيق الموقع.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية تفقدت قطاع المياه والصرف ولاسيما محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة محطة كومبكت بطاقة ١٠٠٠م٣ وشبكة إنارة الطرق بقطاع الكهرباء وكذا قطاع الطرق والأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الخدمية الأولى بالمرحلة الأولى والتي تضم السوق التجاري ومدرسة التعليم الأساسي والحضانة.



وأكدت مخلوف أن السويس الجديدة إضافة جديدة لقطاع الإسكان والخدمات بالمنطقة وترجمة عملية للتطوير العقاري الذي تتبناه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تابع المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة معدل تنفيذ طرق بمنطقة التجمع السادس (مثلث الأمل سابقًا) على مساحة 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة



وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أعمال تنفيذ (طرق جديدة) داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبي للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن منطقة التجمع السادس تعدُ امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بمدينة القاهرة الجديدة.



وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس الجهاز، أنه جارى أعمال قطع وشق الطرق وإعمال المرافق بمنطقة التجمع السادس، حيث تقع المنطقة بموقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطى، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.



وفى نفس السياق تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى أعمال الجارية بمشروع سكن كل المصريين بالتجمع الثالث حيث جارى تنفيذ (سكن لكل المصريين) بالمدينة بعدد (222 عمارة سكنية) بإجمالى عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة وأكد على السادة المسئولين بضرورة تكثيف الأعمال والاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الاعمال.

يطرح صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء عددا من الوحدات السكنية والنجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد العلني بمدينة طنطا.

ويطرح الصندوق 13 محلا تجاريا بمساحات من ١٢ م الي ٤٠ م تقريبا و5 وحدات كاملة التشطيب بمساحات من ٧٢ م الي ١٠٠ م تقريبا و2 صيدلية بحي أول وثان مساكن الشباب ومساكن السلام وعمارات الرقيق بمدينة طنطا.

وتعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء 15/ 5 / 2024.