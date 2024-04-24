محافظ الإسكندرية: العلاقات المصرية اليونانية شهدت نقلة نوعية

حضر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حفل الاستقبال بمناسبة اليوم الوطني لليونان، وذلك بحضور يوانيس بيراجاكيس قنصل عام اليونان بالإسكندرية.

وتوجه محافظ الإسكندرية باسمه واسم مواطني الإسكندرية بخالص التهنئة للجالية اليونانية بالإسكندرية والشعب اليوناني بمناسبة اليوم الوطني لليونان، معربًا عن سعادته بمشاركته للاحتفال باليوم الوطني لليونان.

العيد القومى لدولة اليونان

وأكد أن العلاقات المصرية اليونانية شهدت نقلة نوعية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون الثنائي، وتعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية في شرق المتوسط.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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ورحب بتعزيز فرص الشراكة بين الجانبين على كافة الأصعدة، وخاصة في المجال الاستثماري.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية واللواء بحري محمد نبيل وقائد الأسطول الشمالي واللواء بحري سامر ندا قائد القاعدة البحرية بالإسكندرية، بالإضافة إلى نخبة من القناصل ورجال الأعمال بالإسكندرية.