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اقتصاد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

استقرت أسعار العدس، اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق، وفقا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

«فيتو» تستعرض  أسعار العدس في الأسواق وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية: 

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أسعار العدس اليوم، فيتو

سعر العدس المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية

أسعار العدس في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية، استقرت أسعار العدس المعبأ، ليبلغ متوسط سعر العدس المعبأ نحو 70 جنيها، لتتراوح أسعار العدس المعبأ ما بين 40 جنيهًا و90 جنيها للكيلو.

سعر العدس الأصفر وفقًا للبوابة الحكومية

وسجل سعر عدس أصفر معبأ نحو 65 جنيها، لتتراوح أسعار العدس الأصفر ما بين 40 جنيهًا و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

وعن أسعار العدس في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت، فجاءت كالتالي: 

أسعار العدس الأصفر في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر عدس أصفر باب الشام وزن 500 جرام  نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر  الخطيب وزن 250 جرامًا نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر أبو عوف وزن 500 جرام نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر زمزم وزن 500 جرام نحو 44.95 جنيه.

بلغ سعر عدس أصفر المطعم وزن 500 جرام  نحو 39.95 جنيه.

بلغ سعر عدس أصفر عجمي وزن كيلو نحو 70 جنيهًا.

أسعار العدس بجبة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية والهايبر ماركت

بلغ سعر عدس بجبة أبو عوف وزن  500 جرام نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر عدس بجبة وزن كيلو نحو 74.5 جنيه.

بلغ سعر عدس بجبة  باب الشام وزن 500 جرام نحو 47.50 جنيه.

بلغ سعر عدس بجبة الضحى وزن 500 جرام نحو 58 جنيهًا.

بلغ سعر عدس بجبة زمزم وزن 500 جرام نحو 41.5 جنيه.

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