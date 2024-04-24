أطعمة تساعد على النوم الجيد، في عز الحر، يعاني الكثيرين خلال حر الصيف من عدم القدرة على النوم الجيد، ممن ليس لديهم تكييفات، أو من لا يفضلون النوم في التكييفات، ولذلك يبحثون عن وسائل تساعد على النوم بشكل جيد.



أطعمة تساعد على النوم الجيد

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن هناك أطعمة تساعد على النوم الجيد، في عز الحر، لأنها تحتوي على بعض المواد الطبيعية التي تساعد على استرخاء العضلات، وبعضها يحتوي على مواد طبيعية تساعد على افراز الهرمونات التي تساعد على النوم.

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وتستعرض اخصائية التغذية العلاجية، في السطور التالية، أهم الأطعمة التي تساعد على النوم الجيد، في عز الحر.



الحليب الدافئ

مشروب تقليدي مشهور بقدرته على تحسين جودة النوم. يحتوي الحليب على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى الميلاتونين، وهو هرمون ينظم النوم. كما يحتوي الحليب على الكالسيوم الذي يساعد على استرخاء العضلات.

الموز

غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معادن ضرورية لعملية الاسترخاء والنوم. كما يحتوي الموز على التربتوفان.

الكريز

مصدر طبيعي للميلاتونين. أظهرت الدراسات أن تناول عصير الكريز قبل النوم يمكن أن يحسن جودة النوم ويقلل من مدة الاستيقاظ ليلًا.

اللوز

مصدر غني بالمغنيسيوم والكالسيوم، كما أنه يحتوي على التربتوفان.



الأعشاب

بعض الأعشاب مثل البابونج واللافندر لها خصائص مهدئة يمكن أن تساعد على الاسترخاء والنوم. يمكن شرب شاي الأعشاب قبل النوم أو إضافة بضع قطرات من زيت الأعشاب إلى حمام دافئ.

العسل

يحتوي على نسبة منخفضة من السكر وله خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز النوم.

النوم الهادئ

نصائح مهمة للنوم الجيد في الحر



وأضافت الدكتورة مها سيد، أن هناك مجموعة من العادات والسلوكيات، التي يفضل الإلتزام بها، قبل النوم، والتي تساعد على الاسترخاء والراحة، مما يساعد على النوم الجيد، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

الحفاظ على برودة غرفة النوم

تأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة. يمكنك استخدام مكيف الهواء أو مروحة أو حتى الاستحمام بماء بارد قبل النوم.

تجنب الكافيين والكحول قبل النوم

يمكن أن يتداخل الكافيين والكحول مع النوم، ويتسبب في إصابتك بالأرق، وعدم القدرة على النوم الجيد.

فتجنب تناولهما في الساعات القليلة التي تسبق النوم.



اتباع روتين منتظم للنوم

حاول أن تذهب إلى الفراش وتستيقظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع. سيساعد ذلك على تنظيم ساعة الجسم الداخلية لديك.



ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية على تحسين جودة النوم، لكن تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة.

الاسترخاء قبل النوم

خصص بعض الوقت للاسترخاء قبل النوم، مثل قراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى هادئة أو أخذ حمام دافئ.