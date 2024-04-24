رغم خروج الهلال السعودي.. رقم مميز لـ سالم الدوسري بدوري أبطال آسيا

تأهل فريق العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي رغم الخسارة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وحرّك سالم الدوسري عداد الأهداف إلى الرقم 6 في النسخة الحالية ببطولة كأس آسيا ليحتل المركز الثالث على لائحة الهدافين، بالتساوي مع كريستيانو رونالدو ولابا كودجو وهيرنانديز وأيجور سيرجييف، فيما يغرد سفيان رحيمي في الصدارة برصيد 11 هدفًا.

ورفع قائد الهلال رصيده إلى 23 هدفًا في مشواره الرائع في دوري أبطال آسيا، ليعادل رقم السوري عمر السومة، هداف العربي القطري الحالي والأهلي السابق، ويرتقي إلى المركز العاشر على قائمة الهدّافين التاريخيين في المسابقة القارية.

لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على استاد هزاع بن زايد، كان قد انتهى بفوز العين بنتيجة 4-2، ليتأهل العين لنهائي دوري أبطال آسيا بمجموع اللقاءين (5-4).

وكان الهلال يحتاج لتحقيق الانتصار على العين في مواجهة الإياب، بأكثر من هدفين من أجل تعويض خسارة الذهاب، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إلا أن الأزرق لم يستطع ليتأهل العين للمباراة النهائية.

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أهداف مباراة الهلال والعين

افتتح الهلال التسجيل مبكرا عن طريق البرتغالي روبين نيفيز من ركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 4، وتعادل العين سريعا عن طريق إيريك جورجينس دو مينيزيس في الدقيقة 12، وسجل سالم الدوسري الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 51.

الهلال والعين، فيتو

الهلال والعين، فيتو

الهلال والعين، فيتو

الهلال والعين، فيتو

يذكر أن الهلال هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا، بواقع 4 مرات، يليه أوراوا الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي برصيد 3 ألقاب لكل منهما، بينما لم يُتوج العين باللقب إلا مرة واحدة فقط.