يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة قيمة استهلاك العدادات الموجودة بمنازلهم من نهاية كل شهر تمهيدًا لدفع فاتورة الكهرباء الشهرية قبل وصول محصل الكهرباء لتحصيل قيم الاستهلاك الشهري.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الدخول مع الموقع الإلكتروني للشركة واتباع الخطوات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل

وتقدم «فيتو» لقرائها خطوات معرفة قيمة الفاتورة الشهرية لشهر أبريل من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

- اختيار قسم الخدمات.

- الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- كتابة البيانات الخاصة بالمواطن للتأكد منها وهي الاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- الضغط على كلمة استعلام.

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وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق جداول تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

مدة تطبيق جداول تخفيف الأحمال

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الاثنين الماضي، خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء والتي كان يتم العمل بها قبل وقف تخفيف الأحمال بشهر رمضان من 11 صباحًا وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين على 5 مراحل بخطة تخفيف الأحمال.

وطالبت المصادر المواطنين بالاتصال علي الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 في حال زيادة مدة قطع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، مشيرة الي أنه في حال زيادة مدة القطع عن ساعتين ستكون لأسباب خارج خطة تخفيف الأحمال وابرزها الأعطال أو عمليات الصيانة المختلفة.

أسباب تطبيق خطة تخفيف الأحمال علي المناطق السكنية فقط

ومن جانبها قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن خطة تقليل وتخفيف الأحمال يتم تطبيقها على الأحياء السكنية فقط دون المستشفيات والمنشآت الاستراتيجية.

وأضافت الشركة أن مجلس الوزراء قرر عدم تطبيق خطة تخفيف بالمناطق الساحلية أو السياحية خاصة أنه تعتبر أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية من العملات الأجنبية لخدمة السياحة الخارجية في هذه الأماكن.

أسباب اقتصار خطة تخفيف الأحمال حتى الـ5 مساء

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على انتهاء خطة تخفيف الأحمال في الـ 5 مساء مراعاة لظروف المواطنين للعودة من أعمالهم اليومية والسماح لطلاب المدارس والجامعات لمراجعة دروسهم اليومية خاصة بعد الطلبات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى لإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال ساعات المساء للمساح لطلاب بمراجعة دروسهم خاصة في أوقات الامتحانات.