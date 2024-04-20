الكهرباء تعلن روشتة انتهاء خطة تخفيف الأحمال.. ترشيد الاستهلاك.. مواجهة سرقات التيار بالوحدات السكنية.. وتركيب عدادات بالمحولات لحساب الطاقة المستهلكة

تخفيف الأحمال، تعول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على ترشيد استهلاك الكهرباء في الاستخدامات اليومية كأحد أهم أسباب انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء للأبد، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي من خلال التفتيش علي استهلاك التيار بالمنازل والوحدات السكنية، وذلك ضمن خطوات الوزارة لتقليل الفقد في الطاقة الكهربائية المستهلكة بما يؤدي إلى انتهاء خطة العمل بخطة تخفيف الأحمال خاصة في ظل جهود الوزارة لزيادة الطاقة الكهربائية المولدة من محطات توليد الكهرباء بما يؤدي إلي استقرار التيار الكهربائي علي مدار اليوم وخاصة قبل دخول فصل الصيف والمعروف بزيادة استهلاك الكهرباء.

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خطوات مواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركات توزيع الكهرباء بالتعاون مع عناصر شرطة الكهرباء تطلق حاليا حملات مكثفة لخفض الفقد علي الشبكة القومية للكهرباء كأحد عناصر خطة الوزارة لانتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال التي يتم العمل بها منذ شهر يوليو الماضي والحفاظ علي التغذية الكهربائية، من خلال تكثيف حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي وتغليظ عقوبتها.

تركيب العدادات الكودية

وأضافت المصادر أن شركات الكهرباء تعمل في الوقت الحالي علي رصد التيار وزيادة تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة والتي لم يصدر في حقها قرار نهائي بما يعمل علي حساب المواطنين وفقا للحد الفعلي للاستهلاك المنزلي من التيار الكهربائي وذلك بديلا لنظام الممارسة في استهلاك الكهرباء الذي يتم حساب تسعيره وفقا لأسعار محاضر سرقة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن العدادات الكودية لا تقنن وضع الوحدات المنزلية المخالفة، وإنما هي بديل لتجنب وقوع المواطنين للتعرض لمحاضر سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى أنها تقدم خدمة للمواطن من حيث إجراء عمليات الصيانة في حال الأعطال من جانب شركات الكهرباء التابع لها المواطن، ويمكن للمواطن تحويله من عداد كودي إلي عداد قانوني مسبق الدفع عقب تقنين وضع الوحدة السكنية من خلال استكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وأشارت المصادر إلي أن الوزارة بدأت في تطبيق عدة خطوات إلكترونية لضبط وقائع سرقات الكهرباء أبرزها تركيب عدادات الحصر في المحولات الكهربائية التي تقوم بحساب كمية الطاقة المستهلكة ومقارنتها بإجمالي الطاقة الفعلية التي قام المواطنون بسداد رسومها وبالتالي معرفة نسبة الفقد في استهلاك الكهرباء بالمناطق السكنية كل علي حدة، ومنها يمكن معرفة المناطق والأحياء الأعلى في سرقات الكهرباء.

مراقبة الطاقة بمحولات الكهرباء

وأوضحت المصادر أن شركات توزيع الكهرباء بدأت أيضا في تطبيق إجراءات جديدة لمراقبة أداء عدادات الكهرباء مسبقة الدفع واكتشاف أي وقائع لسرقة التيار الكهربائي من خلال تمرير الأسلاك خلف العدادات، حيث تقوم عناصر شركة شعاع بالمرور علي الوحدات والكشف علي العدادات بجهاز القارئ الضوئي الأوبتيكال الذي يتم وضعه علي شاشة عدادات الكهرباء مسبوق الدفع، وعلي الفور تظهر كل البيانات الخاصة بالمواطن من موعد تركيب العدادات وتوقيت سرقة التيار في حال وجودها والتاريخ الفعلي لبداية وقائع سرقة التيار وظهور المديونية الموجودة علي المواطنين وسجل الاستهلاك الشهري والأعطال وإرسالها بشكل فوري وإلكتروني إلي شركات الكهرباء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام قانون الكهرباء التي تصل إلي الحبس ودفع غرامات مالية.

نصائح الكهرباء للتوفير في استهلاك التيار

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين للترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية أثناء استخدام الأجهزة المنزلية.

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين اثناء استخدام الثلاجات خاصة أنها تعتبر أهم أكثر الأجهزة استخداما في فصل الصيف كالتالي:

ضرورة ترك مسافات كافية تتراوح بين 10 - 15 سم من خلف الثلاجة وترك مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليمين واليسار وذلك لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية.

الحرص على تنظيف المكثف لموتور الثلاجة مرة أو مرتين فى السنة على الأقل لأن تراكم التراب علي المكثف يزيد من استهلاك الكهرباء.

ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنبا إلي جنب لملء الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباءأقل.

يجب إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأن وجوده يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لباب الثلاجة للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن للداخل مما يؤدي الي التوفير في استهلاكك الكهرباء.

كقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين قبل شراء أجهزة التكييف استعدادا لدخول فصل الصيف بما يضمن الحصول على أفضل نتيجة ممكنة من التبريد وتخفيف درجات الحرارة بالإضافة الي التوفير في فاتورة الاستهلاك الشهري من الكهرباء.

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين:

عند شراء جهاز التكييف يفضل اختيار القدرة المناسبة لحجم الغرفة المطلوب تبريدها.

الحرص علي تغيير الفلاتر او علي الاقل تنظيفها خاصة أن تراكم الأتربة في الفلتر سيقلل من كفاءة التكييف

كما قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين للاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي، بما يساعد علي ترشيد الاستهلاك في فاتورة الكهرباء.

نصائح ترشيد الكهرباء أثناء استخدام الفرن الكهربائي

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الفرن الكهربائي كالتالي:

إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

استخدام الأواني المصنوعة من الزجاج أو البورسلين.

تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام.

نزع فيشة الكهرباء بعد الانتهاء من استخدام الفرن.

وقدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، ايضا عدة نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل والشركات والمكاتب بما يؤدي إلى التوفير في فاتورة الاستهلاك الشهري، بالإضافة إلي الحفاظ على الأجهزة والأدوات لعمر أطول.

وتضمنت نصائح الشركة القابضة لكهرباء مصر خطوات للتوفير في استخدام غلاية المياه (الكاتل):

١- يفضل استخدام الغلاية وقت الحاجة والكمية المطلوبة فقط بقدر الاحتياج.

٢- الاحتفاظ بالمياه الساخنة فى حافظة الماء الساخن.

٣- تنظيف غلاية المياه من الترسبات الجيرية باستمرار.

٤- عدم ترك الفيشة في الكهرباء فإنها تزيد من فقد الطاقة.

٥- التأكد من سلامة الغلاية وعدم وجود مشكلة أو عطب في إسطوانة العزل الحراري.

خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء أثناء استخدام غلايات المياه

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

مدة تطبيق جداول تخفيف الأحمال

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء والتي كان يتم العمل بها قبل وقف تخفيف الأحمال بشهر رمضان من 11 صباحًا وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين على 5 مراحل بخطة تخفيف الأحمال.



أسباب اقتصار خطة تخفيف الأحمال حتى الـ5 مساء

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على انتهاء خطة تخفيف الأحمال في الـ 5 مساء مراعاة لظروف المواطنين للعودة من أعمالهم اليومية والسماح لطلاب المدارس والجامعات لمراجعة دروسهم اليومية خاصة بعد الطلبات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى لإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال ساعات المساء للمساح لطلاب بمراجعة دروسهم خاصة في أوقات الامتحانات.

وأشارت المصادر إلى أن خطة تخفيف الأحمال استثنت محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر والساحل الشمالي والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى الأماكن الاستراتيجية وأقسام الشرطة والمستشفيات والمناطق الحيوية والوزارات المختلفة وغيرها من المناطق الواقعة علي محولات تغذية في المناطق السكنية.

موعد بدء تطبيق جداول تخفيف الأحمال

وأوضحت المصادر أنه تم عقد اجتماعات موسعة خلال الفترة الماضية بين مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية لمناقشة توفير إمدادات الوقود المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن القرار النهائي لمدة تخفيف الأحمال سيصدر من مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة والموعد الزمني لمدة فصل التيار الكهربائي والمناطق التي سيتم استثناؤها من التخفيف.

أسباب استمرار خطة تخفيف الأحمال

وعددت الشركة القابضة لكهرباء مصر أسباب اللجوء إلى العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء كالتالي:

- نقص الوقود المقدم لمحطات توليد الكهرباء مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة المولدة لكفاية احتياجات المواطنين.

- زيادة الاستهلاك اليومي للمواطنين من الكهرباء.

- عدم اتباع أساليب الترشيد التي أقرتها الوزارة في استهلاك الكهرباء.

- ارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي.

واختتمت المصادر أنه من الممكن عودة العمل بنظام التخفيف لمدة 4 ساعات حال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها خاصةً في فصل الصيف والذي يشهد زيادة الأحمال الكهربائية نتيجة تشغيل أجهزة التكييف لتخفيف شدة الحرارة.

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