الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

مصرع سيدة صدمها قطار في القليوبية

مصرع سيدة صدمها قطار،
مصرع سيدة صدمها قطار، فيتو

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بمنطقة كباري الرياح التوفيقي دائرة قسم شرطة أول بنها.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

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دفن جثة سيدة لقيت مصرعها بالقليوبية 

 وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها يفيد ورود بلاغ من الأهالى باصطدام قطار بربة منزل أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة كبارى الرياح التوفيقي بعزبة الزراعة دائرة القسم، ومصرعها علي الفور.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بربة منزل أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة كبارى الرياح التوفيقي بمنطقة عزبة الزراعة دائرة قسم شرطة أول بنها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

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