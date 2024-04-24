الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

اعتقال أكثر من 100 شخص تظاهروا أمام منزل زعيم الديمقراطيين بالشيوخ بسبب غزة (فيديو)

محتجون يعتصمون فى
محتجون يعتصمون فى نيويورك، فيتو

اعتقلت شرطة نيويورك أكثر من 100 متظاهر بينما كانوا يهتفون دعما لفلسطين بالقرب من منزل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في بروكلين.

نظم العشرات من الأمريكيين، وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء، أمام منزل زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك تشومر، للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل.

وتم اعتقال عدد من المتظاهرين المناهضين لإسرائيل، من بينهم العديد من الناشطين في المنظمات اليهودية، بعد أن رفضوا فض الاحتجاج الذي أدى إلى عرقلة حركة المرور في جراند آرمي بلازا خلال الاحتجاج الذي أطلق عليه اسم "سيدر في الشوارع"، وسيدر هو أحد طقوس عيد الفصح اليهودي.

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وأظهرت لقطات تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المتظاهرين كانوا إما واقفين أو جالسين في الشارع وأذرعهم مربوطة ببعضها البعض وهم يهتفون "وقف إطلاق النار الآن" و"فلتعيش غزة".

واعتقلت السلطات حشود المتظاهرين واقتادتهم إلى حافلات هيئة النقل الحضرية MTA التي كانت تستخدم لنقلهم إلى الحجز.

ونشرت المجموعة المنظمة للاعتصام منشورا عبر منصة "إكس"، جاء فيه: "الآلاف من اليهود الأمريكيين مع (الصوت اليهودي من أجل السلام)، و(إذا لم يكن الآن)، و(اليهود من أجل العدالة العنصرية والاقتصادية) يعقدون احتفالا طارئا بمناسبة عيد الفصح، ويغلقون شوارع منزل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لمطالبته بالتوقف عن إرسال الأسلحة للحكومة الإسرائيلية التي ترتكب إبادة جماعية".

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 95.3 مليار دولار  لأوكرانيا وإسرائيل ولتايوان، مع إرسال الإجراء الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن.

وقال شومر: "هذا أحد أهم الإجراءات التي أقرها الكونجرس منذ سنوات لحماية أمن أمريكا ومستقبل الديمقراطية".

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