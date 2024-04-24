الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

وقفة احتجاجية أمام منزل زعيم الأغلبية الديمقراطية بالشيوخ الأمريكي تنديدا بتسليح إسرائيل

زعيم الديمقراطيين
زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ،فيتو

نظم العشرات من الأمريكيين، وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء، أمام منزل زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك تشومر، للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل.


واعتقلت الشرطة الأمريكية، عددا من المشاركين خشية تصاعد الأوضاع هناك.


وأيّد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وحصل مشروع قانون المساعدات على ما يكفي من الأصوات لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، كي يصبح قانونا.

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وبحسب نتائج التصويت، صوت مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة بلغت 75 صوتًا مؤيدًا مقابل 17 ضد وهو ما يزيد بكثير عن الأغلبية اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذه الحزمة مهمة لإسرائيل التي واجهت هجمات غير مسبوقة من إيران، وللاجئين والمتضررين من الصراعات والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في غزة والسودان وهايتي؛ ولشركائنا الذين يسعون إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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