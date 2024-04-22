آخر موعد للتسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

تسعى الدولة للتيسير على المواطنين من خلال مبادرة سيارات المصريين في الخارج، والتي تم مد العمل بالمبادرة لثلاثة أشهر كمهلة إضافية اعتبارًا من 29 يناير 2024، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات التي تقدمها المبادرة وتنتهي 29 أبريل الجاري.

ويسعى الكثير من المواطنين للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج لما تقدمه من تيسيرات، ونستعرض خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مبادرة سيارات المصريين في الخارج مع اقتراب انتهاء المبادرة:

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شروط الاستفادة بأحكام القانون من مبادرة سيارات المصريين بالخارج



يشترط للاستفادة بأحكام القانون أن تكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، مستوفيا للشروط الآتية:

- أن تكون مصريا.

- أن تكون قد بلغت ستة عشر عاما على الأقل.

أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.

- أن يكون لديك حسابا شخصيا، أو لدى زوجك زوجتك أو والدك والدتك في حالة الأبناء والأزواج حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي للسيارات

هناك خمسة مجموعات من الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تتضمن إعفاء جمركي وهذه المجموعات هي الآتي:

١- اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وهي تربط مصر مع دول الاتحاد الأوروبي وعندها ۲۷ دولة.

٢- اتفاقية أغادير وتربط مصر مع دول المغرب، والأردن، وتونس.

- اتفاقية رابطة التجارة الحرة الأوروبية وتربط مصر مع دول (سويسرا، الترويج، أيسلاندا، ليختنشتاين).

- اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة.

اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

وتشمل الإعفاءات المقررة بتلك الاتفاقيات الضرائب الجمركية فقط دون غيرها من الضرائب والرسوم بشرط إثبات المنشأ وإستيفاء الشحن المباشر من الدولة وفقا للاتفاقية.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وأكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حريصة على الاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم الثرية، حيث استعرضت المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة حتى الآن بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بينها مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتي تم مدها حتى 28 أبريل 2024، مشيرة في ذلك إلى أنه تم تذليل عدد من المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها المصريون بالخارج، حيث طلبت من الراغبين في المشاركة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج ولا يستطيعون بسبب حظر التحويل النقدي لغير الأقارب من هذه الدول، أن يسارعوا بالتسجيل على التطبيق قبل نهاية المبادرة، حتى يتم حل هذه الإشكالية.