الأربعاء 24 أبريل 2024
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اقتصاد

أبرز أعطال السيارات في الصيف وطرق صيانتها

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

أعطال السيارات فى الصيف، تشهد أغلب المحافظات تغيرات مناخية استعدادا لاستقبال فصل الصيف، مما تسبب فى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير يؤثر بالسلب على قائدى السيارات، وسياراتهم فى حال عدم إجراء الصيانات الدورية المتكررة للسيارات، لذا يجب على قائدى السيارات اجراء صيانات السيارات الدورية لاستقبال فصل الصيف لتجنب حدوث أعطال مفاجاة.

وترصد "فيتو" فى التقرير التالى  الأعطال الشائعة للسيارات خلال فصل الصيف والتجنب منها لعدم وقوع حوادث الطرق وهى كالتالى:-

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ارتفاع مؤشر الحرارة

يعُد ارتفاع درجة حرارة المحرك من أشهر السيناريوهات التي تتعرض لها السيارات خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، وعليك في هذه الحالة:

- التوقف على جانب الطريق وإيقاف عمل المحرك وترك السيارة دون عمله لمدة ما بين 2 إلى 30 دقيقة لحين انخفاض درجة حرارة المحرك.

- انزع غطاء وحدة التبريد من خلال قطعة من القماش ثم تشغيل السيارة وتزويد الرادياتير بالمياه تدريجيًا خلال عمل المحرك.

انقطاع سير الكاتينة

كما تتعطل السيارات فجأة خلال السير بالتزامن مع انقطاع سير الكاتينة وعليك تفقد سير الكاتينة الموجود بجانب المحرك والذي يعمل على الربط بين اجزاء المحرك السفلية "عمود الكرنك" والجزء العلوي "عمود الكامة"، وعليك التوقف والاتصال بونش إنقاذ والتوجه إلى مركز صيانة متخصص، ويحذر محاولة تشغيل المحرك.

ظهور مؤشر البطارية

يتفاجئ بعض قائدي السيارات بظهور تحذير البطارية على لوحة القيادة، وعند ظهورها عليك التوقف بجانب الطريق ومراجعة سير الدينامو والتأكد من سلامته وأن تعرض للتلف أو القطع عليك تجنب السير بالسيارة كونه المسئول عن نقل الحركة من عمود الكرنك ونقلها تشغيل الدينامو يشحن بطارية السيارة بالكهرباء اللازمة فضلًا من تشغيل طرمبة المياه المسئولة عن تحريك وضخ المياه داخل المحرك للقدرة على تبريده.

تلف حساس الشكمان

ويمكن ملاحظته من خلال زيادة استهلاك الوقود مع ملاحظة انخفاض قدرات السيارة فضلًا من سماع أصوات فرقعة خلال السير.  

تلف حساس الإير ماس أو الهواء

ينتج عنه زيادة استهلاك الوقود وعدم ثبات مؤشر الـRPM وعدم ثبات المحرك علي العمل "تقطيع".

وجود تلف في البوجيهات أو أسلاك توصيل البوجيهات
ويمكن التأكد من تلك المشكلات عند ملاحظة عدم ثبات عمل المحرك "مثلث"، وذلك نتيجة لتوقف إحدى غرف الاحتراق عن العمل نتيجة لذلك، كما سيتم ملاحظة ظهور واختفاء علامة التشيك انجن بلوحة القيادة.

تلف علبة البيئة
عند تلف علبة البيئة يمكن ملاحظة ارتفاع صوت محرك السيارة، وضعف أداء السيارة فضلًا من استهلاك المزيد من الوقود.

عطل نظام EVAP
وتكمن مشكلات نظام EVAP بعدم إحكام غلق غطاء التانك أو وجود تسريب بالخراطيم الخاصة بالبخار الناتج بالتانك أو تلف نظام الكانستر.

تلف طرمبة البنزين 
تعد طرمبة البنزين من قطع السيارات التي تتعرض للتلف والأعطال، وطرمبة البنزين كغيرها من القطع الموجودة في السيارة، فقبل تعرضها للتلف النهائي تمر بمراحل ففي البداية تظهر بعض العلامات وبعدها تمر تلف تدريجي ويكون على شكل ضعف في أداء هذه القطعة حيث يمكنك صيانة هذه القطعة في بعض الأحيان، وعند تلف المضخة نهائيًا يمكن ملاحظة صوت المارش يعمل بشكل جيد دون قدرة تشغيل المحرك نتيجة لعدم وجود وقود لتشغيل المحرك.

انفجار إطار السيارة
تتسبب انفجار الإطارات إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائده وعليك التشبث بقوة بعجلة القيادة لحين التوقف بجانب الطريق، وعليك أولًا التأكد من سلامة عجلة الإستبن البديلة والموجودة بشنطة السيارة وبعدها قم بفك المسامير الخاصة بالإطارات دون نزعها، ويليها رفع السيارة علي الكوريك أو الرافعة ونزع المسامير الخاصة بالإطار التالف وقم باستبداله بالإطار السليم.

ارتفاع صوت مخرج العادم
ارتفاع صوت المحرك من المنطقة الخلفية فهذا يعني أن هناك ثقبًا في أنابيب العادم أو الشكمان، وهو ما ينتج عنه هذا الصوت المرتفع وعليك التوجه إلى مركز صيانة متخصص.

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