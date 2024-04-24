الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

تفاصيل حادث تصادم أتوبيس وونش لنقل السيارات بالطريق الإقليمي بالشرقية، مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، والنيابة تطلب التقرير الفني (صور)

حادث تصادم أتوبيس
حادث تصادم أتوبيس وونش محمل عليه سيارة ملاكي، فيتو

حادث الطريق الإقليمي، شهدت محافظة الشرقية الساعات الماضية حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، جراء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وونش على الطريق الإقليمي بمركز بلبيس.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بلبيس والسعديين المركزي لتلقي  العلاج اللازم والتحفظ على جثث المصابين بثلاجة الموتى بمشرحة المستشفي والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

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وفاة 3 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وونش بالطريق الإقليمي

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وونش محمل عليه سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بناحية قرية غيتة اتجاه بنها بمركز شرطة بلبيس ونتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

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على الفور انتقلت 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه وجرى نقل 8 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وباقي المصابين العشرة إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة فيما لفط 3 أشخاص أنفاسهم الأخيرة بعد نقلهم مستشفى السعديين المركزي مباشرة وهم كل من: "محمد نصر بدران"و"عاطف اسماعيل عبد الحافظ" و"سعيد محمد البيومي" جميعهم مقيمون مركز بلبيس.

موقع حادث تصادم أتوبيس وونش محمل عليه سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي، فيتو

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي صرحت بدفن الجثامين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

 

النيابة تطلب التقرير الفني للحادث

طلبت نيابة بلبيس العامة تحريات المباحث، والتقرير الفني الخاص بمعاينة آثار وموقع حادث تصادم اتوبيس وونش محمل عليه سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي والذى اسفر عن مصرع واصابة 18 شخصًا.

كما قامت النيابة العامة بالاستعلام عن حالة المصابين لبيان مدى إمكانية سؤالهم في الحادث، أصدرت تكليفا لرجال المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

موقع حادث تصادم أتوبيس وونش محمل عليه سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي، فيتو 2

 

حوادث الطرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

موقع حادث تصادم اتوبيس وونش محمل عليه سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي،فيتو3

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

 

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