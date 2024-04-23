أضرار جسيمة في مستوطنة إسرائيلية جراء سقوط صاروخ من جنوب لبنان وانقطاع الكهرباء بشكل كامل (فيديو)

أعلنت تقارير عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، انقطاع الكهرباء عن مستوطنة مرجاليوت بعد استهدافها بصواريخ من جنوب لبنان.

ونشرت قناة الجزيرة القطرية مقاطع مصورة وقوع أضرار في مارجاليوت شمالي دولة الاحتلال إثر سقوط صاروخ من لبنان دون إطلاق الإنذار.

هيئة البث الإسرائيلية: وقوع أضرار في مارجاليوت شمالي البلاد إثر سقوط صاروخ من لبنان دون إطلاق الإنذار #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/DZYhzV5xqX — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 23, 2024

وكان حزب الله أعلن أنه شن هجوما جويا مركبا بمسيرات اشغالية ‏وأخرى انقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء "جولاني" ومقر وحدة "إيجوز 621" في ثكنة "شراغا" شمال ‏مدينة عكا وأصابت أهدافها بدقة.

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و ردًا على ‏العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين.

ومن جهته أعلن جيش الاحتلال أن الدفاع الجوي اعترض هدفين جويين فوق البحر في شمال اسرائيل، وذلك بعد تفعيل أجهزة الإنذار في كريات وعكا والجليل الغربي عقب تسلل طائرات.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن في بيان الأثنين الماضي، أنه نفذ قصفا بالمدفعية استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع حانيتا في الجليل الغربي.

الأحد الماضي أعلن حزب الله اللبناني، أن قواته استهدفت التجهيزات التجسسية في محيط ثكنة دوفيف الإسرائيلية مما أدى إلى تدميرها.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

ومن جانبها ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم رصد إطلاق عدد من القذائف من لبنان، مشيرة إلى سقوطها في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي من جنوب لبنان، مشيرة إلى وقوع أضرار في الممتلكات الزراعية في أفن مناحم عقب سقوط عدد من الصواريخ.



يأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله أنه استهدف صباحا موقع حدب ‏يارين بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة، كما استهدف انتشارا ‏للجنود الإسرائيليين في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية.‏



المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال

وأكد حزب الله في بياناته أن الاستهدافات تأتي في إطار "دعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

ومن جهة أخرى، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي كفرشوبا وكفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة باتجاه بلدة الوزاني في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء قرى القطاعين الغربي الأوسط من جنوب لبنان، وتزامن ذلك مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وصولا حتى مشارف مدينة صور.

وشهدت أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت للعاصمة بيروت تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.