الأربعاء 24 أبريل 2024
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رياضة

محمد عسران: كان هدفنا التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الطائرة والتأهل للمونديال

محمد عسران،فيتو
محمد عسران،فيتو

الكرة الطائرة، صرح محمد عسران، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، بأن الفريق  يسير بخطوات واثقة على طريق البطولات، بعد أن ‏تمكن من الفوز بلقب بطولة إفريقيا التي أقيمت في مقر الجزيرة.‏

 

وأوضح عسران: مباراة مولودية بوسالم كانت مباراة مهمة للغاية في نهاية مشوار المنافسة على اللقب، خاصة أن الفريق قبلها ‏التقى مع النصر الليبي المرشح للقب، مؤكدًا أن الأهلي حقق البطولة عن جدارة واستحقاق‎.‎

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين استعدوا جيدًا لتلك البطولة، وكان الهدف الرئيسي هو التتويج بها والتأهل إلى بطولة العالم ‏للأندية‎.‎

وشدد على أن الأهلي فرض سيطرته على المنافسين في البطولة، إذ تمكن من الفوز في كل المباريات بنتيجة 3/0، وهو ما يعكس ‏الشخصية القوية التي ساعدت في حصد اللقب.‏

 

 تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، لبطولة كأس العالم للأندية  بعد الفوز 3-0 أمام فريق مولودية بوسالم التونسي، في نهائي البطولة الأفريقية للأندية، المقامة حاليا على صالة النادي الأهلي بالجزيرة بمشاركة عدد كبير من الأندية.

 

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا  ليحصد اللقب للمرة الـ16 في تاريخه، ويتأهل لبطولة العالم للأندية.‏

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الجزيرة، وشهدت سيطرة كبيرة من جانب لاعبي الأهلي، بفضل ‏الاستقبال المميز والإعداد المثالي والضربات الساحقة.‏

الشوط الأول شهد تميز لاعبي الفريق في حائط الصد والإرسال المتقن، وانتهى بتقدم الفريق بنتيجة 25- 21، قبل أن ينهي ‏الفريق الشوط الثاني متقدمًا بنتيجة 25- 17، ثم تفوق في الشوط الثالث بنتيجة 25- 18 ليحصد اللقب عن جدارة واستحقاق.‏

وجاء تتويج الفريق بلقب إفريقيا، ليؤكد على تحليهم بالشخصية القوية والرغبة الأكيدة في حصد البطولة بعد أيام قليلة من الفوز ‏ببطولة الدوري، بجانب التتويج بلقب كأس السوبر المصري في وقت سابق.‏

الأهلي يصل نهائي البطولة الأفريقية

وتأهل الفريق الأول لـ الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري المقامة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة الأفريقية لـ الكرة الطائرة بعد الفوز على النصر الليبي بنتيجة (3-0)، في الدور قبل النهائي.

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وكان الأهلي قد تصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة بعد الفوز في كل مبارياته أمام الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

خدمات طبية شاملة في بطولة إفريقيا لـ الكرة الطائرة

وحرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» بالنادي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، على توفير خدمات طبية شاملة على هامش البطولة.

وأكدت اللجنة الطبية بالبطولة تواجد طواقم من الأطباء وسيارات إسعاف مجهزة بمقر النادي بالجزيرة، خلال المباريات التي تقام على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء.

وتم تسليم كافة الفرق والوفود المشاركة في البطولة قائمة بأسماء اللجان المعاونة وعلى رأسها اللجنة الطبية؛ تحسبا لأي طوارئ، سواء في الملاعب أو فنادق الإقامة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

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